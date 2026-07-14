14 de julio de 2026

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Aldo Rizzo, director de la Comedia Municipal: «Estamos en preparativos para nuevas obras»

5 horas atrás Fm Alpha

En charla con la 91.5 Aldo nos contó sobre futuras presentaciones del elenco. «Estamos gestando bastantes cosas que daremos a conocer muy pronto. Venimos silenciosos y callados luego de la última presentación en el mes de marzo en Teatro Español pero es porque estamos preparando nada menos que cuatro obras que vamos a estrenar en los próximos meses». Más adelante, sostuvo que «generalmente lo que hacemos es estrenar una obra por año pero lo novedoso es que hay varias propuestas para subir a escena y por eso nos encontramos trabajando con cuatro elencos diferentes al mismo tiempo. Ya se van a enterar con el correr de los días». En otro orden, Rizzo también se refirió a su función en Patín Artístico Las Flores que dirige la Prof. Luisina Gioiosa. «Básicamente me encargo de lo que es la parte artística de cada patinadora sobre la pista. Además fue una disciplina que tuve pendiente toda mi vida».

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