Bomberos Voluntarios: capacitación en el Natatorio Municipal

Durante la jornada del pasado sábado 11 integrantes de la Brigada de Rescate Acuático brindó en el Natatorio Municipal «Hugo Mauro» una capacitación destinada a la Escuela Profesional de Guardavidas de Las Flores compartiendo sus conocimientos y experiencia en técnicas de rescate acuático. La jornada combinó contenidos teóricos y prácticos, desarrollándose las actividades en la pileta donde los participantes pudieron poner en práctica los conocimientos adquiridos. En otro orden, en la sede del cuartel se sigue con la recepción de elementos para su futuro gimnasio. Quien pueda donar mancuernas, discos, colchonetas, bandas elásticas, etc. pueden hacerlo en cualquier momento del día.

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