29 de junio de 2026

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Sin clases: docentes bonaerenses paran el martes en reclamo de mejores salarios

6 horas atrás Fm Alpha

El Frente de Unidad Docente Bonaerense irá este martes a un paro, lo que dejará sin clases a miles de alumnos en escuelas de la provincia de Buenos Aires. Los gremios docentes AMET, FEB, Suteba y Udocba, presionados por las bases, convocaron a un paro provincial “en rechazo a la situación crítica que atraviesa la educación”, pero que tiene como uno de los principales ejes la falta de oferta salarial. “Los maestros exigen una urgente convocatoria a paritarias con aumento salarial que recomponga el poder adquisitivo del sector. Además, rechazan la sobrecarga laboral, el desfinanciamiento de la educación técnica y la reforma previsional, al tiempo que demandan garantizar las prestaciones de IOMA”, indicaron en un breve comunicado. Como informó Agencia DIB, los trabajadores de la administración pública bonaerense comenzarán a percibir los haberes de junio desde este martes 30 de junio, que llegará esta vez con el medio aguinaldo, pero con las negociaciones paritarias congeladas por el momento. “Esta medida de fuerza es una demanda de todos los docentes ante los numerosos casos de violencia y la falta de convocatoria a discutir salarios”, sostuvo la presidente de la FEB, Liliana Olivera. Y agregó: “La pérdida de poder adquisitivo que estamos sufriendo los docentes golpea muy fuerte en la realidad económica de cada trabajador y exigimos una convocatoria urgente a la Paritaria Salarial para recomponer el salario”. Este paro, que incluye a todos los gremios, es el segundo durante este año que sufre la gestión de Axel Kicillof. El primero fue el 2 de marzo, en el inicio del ciclo lectivo. En ese momento, el reclamo era más dirigido al Gobierno nacional, pero afectó las clases en territorio bonaerense. En tanto, Suteba Multicolor (disidente de la conducción oficial) y el flamante Frente Nacional Democrático por la Educación Pública (FreNDEP), realizaron otras medidas de fuerza a lo largo de este primer semestre.

Fuente: Agencia DIB

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