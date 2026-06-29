29 de junio de 2026

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Runners florenses dejaron su huella en la histórica «Media Maratón de Colonia» (Uruguay)

12 horas atrás Fm Alpha

Este último fin de semana, los corredores locales David Maciel y Javier Dierickx, formaron parte por primera vez de la «Media Maratón Internacional Colonia del Sacramento», en Uruguay. Se trató de una cita deportiva sin precedentes ya que fue la primera vez que esta pintoresca ciudad colonial albergó una prueba internacional de 21 kilómetros. La carrera se llevó a cabo el domingo teniendo como punto de partida y de meta las inmediaciones del Complejo Plaza de Toros. Además de la distancia principal, la organización dispuso de modalidades de 5K y 10K para integrar a participantes de diferentes capacidades físicas y niveles de entrenamiento. Durante el trayecto, el circuito llevó a los atletas a través del icónico Casco Histórico de Colonia —reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1995—, donde se destacaron las tradicionales calles adoquinadas, la iluminación de época y las antiguas murallas. Posteriormente, la ruta se abrió paso hacia la costa, ofreciendo hermosas postales ribereñas típicas del Río de la Plata. ¡Felicitaciones!.

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