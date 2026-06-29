BM – lunes 29 de junio

LA 7° EXPO DE AVES DE RAZA LLEGA A LAS FLORES CON UNA AMPLIA PROPUESTA PARA TODA LA FAMILIA Del 1° al 5 de julio, Las Flores será sede de la 7ª Expo de Aves de Raza, una propuesta que reunirá a criadores, productores y aficionados de distintos puntos de la provincia y el país en torno a una de las actividades productivas y recreativas con mayor crecimiento en la región. La Exposición, organizada por la Comisión Avícola del Sur del Salado, cuenta con el acompañamiento de la Dirección de Desarrollo Agropecuario de la Municipalidad de Las Flores, que trabaja junto a las instituciones organizadoras para fortalecer este espacio de encuentro, capacitación y promoción de la actividad avícola. Los visitantes podrán recorrer la muestra de ejemplares de distintas razas, conocer el trabajo de los criadores y participar de las actividades previstas en el cronograma que incluirá juras, exposiciones, patio de comidas y paseo de artesanos. Desde la Dirección de Desarrollo Agropecuario se destaca la importancia de acompañar este tipo de iniciativas que impulsan el desarrollo productivo local, promueven el arraigo y generan oportunidades para visibilizar el trabajo de los productores y criadores de la región. La invitación está abierta a toda la comunidad para disfrutar de una propuesta destinada a toda la familia, con entrada libre y gratuita.

SE ACERCA EL 38° ENCUENTRO DE PAYADORES Como cada año, el próximo 16 de julio en el marco de los Festejos Patronales del Carmen de Las Flores, se realizará la 38° edición del Encuentro de Payadores “Juan Ramón Aristegui”. En el salón de calle 25 de Mayo del Centro Tradicionalista La Tacuara actuarán: los payadores Pablo Solo Díaz, Enrique Mario Cabrera, Emanuel Gabotto, Nicolás Membriani, mientras que Agustín Loyarte se presentará con su folclore tradicional. También sonará la eximia guitarra de Diego Suárez en un evento que cuenta con el apoyo de la Dirección Municipal de Cultura y que tendrá en la conducción a Jimena Pellejero. Toda la comunidad está invitada a ser parte de la propuesta que se desarrollará desde las 19 horas.

SE EXTENDIÓ LA FECHA PARA LA ENTREGA DE OBRAS DEL CONCURSO LITERARIO “HUGO MARIO IANIVELLI” La Secretaría de Educación y Cultura comunica la extensión del plazo para presentar obras para participar del Concurso Literario Local de Cuento y Poesía «Hugo Mario Ianivelli». La nueva fecha de cierre del Concurso es el día 24 de julio de 2026. Para solicitar las Bases o para presentar trabajos, se puede acudir a la Biblioteca «Pablo Minellono» (Av. General Paz esquina Alem, subsuelo), de 8 a 12 y de 15 a 19 horas; o enviar un correo electrónico a bibliotecapmlasflores@gmail.com

EXITOSA NOCHE CON “LOS DEL MONTE” EN FOLCLORE PARA ESCUCHAR En el Salón Rojo Municipal se presentó el grupo folclórico Los del Monte, un dúo integrado por los hermanos Esteban y Hugo Gargiulo, artistas de extensa e importante trayectoria a nivel nacional que culminaron su actuación envueltos en los aplausos del público florense que acudió al espectáculo. En su vigésima temporada, el ciclo Folclore para Escuchar – una idea y producción de Fernando Calles, con fuerte apoyo de la Dirección Municipal de Cultura – volvió a demostrar su vigencia y alto nivel artístico musical. «Los del Monte», acompañados del guitarrista que contribuyó con el dúo para darle mayor vuelo al espectáculo, ejecutaron temas de renombre de nuestro folclore argentino. Estuvieron presentes y compartieron la importante noche de música nativa en Folclore para Escuchar el intendente Fabián Blanstein y el director de Cultura, Juan Bautista Saladino.

CICLISMO: FLORENSES COMPITIERON EN LOBOS La Secretaría de Deportes resalta la presentación de ciclistas de nuestra ciudad en la competencia que se llevó a cabo el sábado en el Parque Ingeniero Hiriart de Lobos, organizada por el Cycles Club de la localidad anfitriona. En la categoría Peña/Debutantes, Matías Delgado se adjudicó un Sprint y en el embalaje final se quedó con el tercer puesto. Por otro lado, en la división Master “B” se presentó el equipo Alliance Team, del cual forma parte el florense Gustavo “Tavi” Aguirre, quien estuvo fugado con 3 corredores durante 35 minutos, pero después el pelotón fue neutralizado y no alcanzó puestos de privilegios, pero su compañero y sprinter Carlos Sallago arribó tercero.

FÚTBOL: LA SECRETARÍA DE DEPORTES FELICITA A LOS CAMPEONES DEL TORNEO APERTURA

La Secretaría de Deportes destaca la participación de los equipos finalistas del Torneo Apertura, que organiza la Liga de Fútbol de Las Flores. En las finales de vuelta se registraron los siguientes resultados: En Sub 9, Juventud Deportiva (4) venció 2 a 0 a Juventud Unida (1), mientras que en Sub 11, Juventud Deportiva (3) derrotó 2 a 0 a El Taladro (0). En Sub 13, en tanto, El Taladro superó 1 a 0 a Ferrocarril Roca, pero los “ferroviarios” se quedaron con el título por haber ganado 2 a 0 en el encuentro de ida; en Sub 15, El Taladro (1) se impuso 3 a 1 sobre Ferrocarril Roca (0) y en Sub 17, El Taladro (4) superó 1 a 0 a Ferrocarril Roca (1). Con respecto a Primera División, Ferrocarril Roca, que en la ida triunfó 3 a 0, igualó 1 a 1 con El Taladro y se consagró campeón y en la divisional superior Femenina, Ferrocarril Roca sacó ventaja en la ida al quedarse con la victoria por 1 a 0 frente a Juventud Deportiva, y en la revancha le alcanzó con empatar 0 a 0 para adueñarse del certamen. NEWCOM: “LAS FÉNIX” +60 FEMENINO CAMPEONAS NACIONALES El elenco femenino de la categoría +60 femenino de “Las Fénix” se consagró Campeón Nacional de Newcom, en el contexto del Torneo disputando el pasado fin de semana en Patagones con la organización del Club Boulevard de Viedma. En la final, las dirigidas por el profesor Aldo Tobio nuevamente desplegaron un juego vistoso, con coordinación y precisión todas sus líneas, y de esta manera vencieron a la Escuela N° 221 de Santa Rosa, La Pampa. Por otro lado, la división +40 Mixta, que también pertenece a la Secretaría de Deportes, obtuvo el tercer puesto en el Nacional que se desarrolló en General Cabrera, Córdoba. Debemos consignar que en esta categoría los partidos son muy intenses y exigentes, en los cuales nuestros representantes siempre dejan una muy buena imagen.

BOCHAS: LAS FLORES SUBCAMPEÓN DEL TORNEO INTERMUNICIPAL Nicolás Etchelet, Marcelo Risso, Albérico Tus y Esteban Tus (Director Técnico), representando a la Municipalidad de Las Flores, obtuvieron el Subcampeonato Zonal en el Torneo Intermunicipal de bochas, que se disputó ayer domingo 28 de junio en el Club Jorge Newbery de Saladillo. Los florenses vencieron a General Alvear y luego perdieron 12 a 5 ante los dueños de casa, quienes lograron una plaza para jugar el Provincial que se desarrollará el 1° de agosto en General Alvear.

Debemos consignar que nuestros representantes obtuvieron el derecho a participar luego de la eliminatoria que se realizó en las canchas de Juventud Deportiva, Centro de Jubilados «Renacer», Ferrocarril Roca y El Hollín. HOCKEY: LA SÉPTIMA DIVISIÓN DE EL TALADRO CLASIFICÓ A LA SEMIFINAL La Secretaría de Deportes resalta el pase a la semifinal del elenco de Séptima División del Club Atlético El Taladro, en el marco del Torneo Apertura de la Federación Regional de Hockey Cuenca del Salado. Por la 14° y última fecha de la fase regular, las dirigidas por Felisa Suárez recibieron en la cancha del Centro Recreativo Municipal “Néstor Kirchner” a Lobos Athletic, siendo protagonistas en un encuentro que finalizó igualado 2 a 2 con anotaciones de Renata Diz y Lucía Queijeiro. De esta manera, el conjunto “Verde” finalizó segundo con 32 puntos escoltando a Lobos y ahora su próximo compromiso será el venidero fin de semana en la ciudad de Lobos ante Club Belgrano.

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