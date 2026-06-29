Juani Cáceres en China: “Nunca estuve tan cerca de logar una medalla”

Esta mañana conversamos con el olímpico Juani Cáceres luego de su participación en Bazhong, Sichuan, República Popular China. El florense logró posicionarse en 4to lugar, a poco de entrar en el pidió en una competencia mundialista más que exigente. También, comentó sobre su conducción en Canotaje Las Flores y su asesoramiento al Club La Botera de General Villegas.

“Competimos en la Copa del Mundo en una regata internacional. Estuvimos cerca de la medalla, 4to. En regata corta, quedé en esa posición y la verdad que muy contento con mi participación, fue lindo estar a la par de atletas de nivel que vendrán en octubre al Mundial, luego hubo una segunda prueba de la que no pude participar por un cuadro de intoxicación que atravesé. En julio viajo a España para entrenar y competir en el descenso del Río Sella España, y luego ya de lleno el Mundial en octubre que será el objetivo final del año.

¿Al obtener tan buenos resultados en la categoría Maratón, le consultamos que podría haber pasado con Juani Cáceres si hubiese comenzado 15 años antes en esta disciplina…? “Uno nunca sabe qué puede haber pasado en los años anteriores en maratón, pero elegí velocidad tal vez por una cuestión económica porque el apoyo del estado es más por ese lado, la maratón es un poco injusto porque no hay prácticamente becas y uno tiene que solventarse solo y se pone más cuesta arriba. Mientras lo pueda seguir haciendo lo haré porque me mantiene activo, motivado y compitiendo en el más alto nivel…” Decía.

Continuando con lo ocurrido en China…“Hice posta por relevos donde cada uno hacía un kilómetro de recorrido, el resultado fue muy bueno, contento por mí y por mis compañeros. El nivel individual fue bueno para las próximas competencias en K2, a nivel maratón se viene otra competencia importante próximamente…De Argentina fuimos 4, dos varones y dos mujeres, participamos en K1 y shore race..” Remarcaba.

Sobre su participación en el Club La Botera de G. Villegas, dijo: “Sigo trabajando en Gral, Villegas, hay un chico que va a participar en Eslovaquia en jóvenes promesas, y eso nos pone contentos porque es parte del grupo. Por ahí en agosto me sumo como entrenador a la delegación, siempre que voy a Villegas me tratan muy bien, me hacen sentir uno más de ahí y la verdad que eso es algo muy especial, eso te motiva mucho ser parte del grupo…”

Hablando de Canotaje Las Flores, dijo: “Estas fechas son duras para la Escuela por las bajas temperatura, es un deporte más popular en épocas de primavera o verano, ahora es complicado, igual hay un grupo de chicos que están entrenados y muy metidos para representar a Las Flores en las distintas regatas. La actividad está abierta pero para quien quiere iniciar es complicado por el frío. En cuanto a resultados, Francisca Abrego ganó hace poco una competencia muy importante, hay que apoyarla porque tiene un gran futuro, viene haciendo un recorrido muy bueno y eso es para valorar…Ella va a participar en los Bonaerenses, la etapa local creo que comienza esta semana porque en agosto sería el regional. Va a estar Ruth y Sol otras deportistas con buenos resultados en los provinciales. Eso nos pone contentos porque hay semillero que en un futuro apuntarán a cosas importantes…”

Sobre el talón de aquiles que tiene la pista local, dijo: “De la pista no hay muchas novedades, el factor ambiental y natural es determinante, depende mucho de la naturaleza, hace un mes que se está sacando repollos con las máquinas y hace que mejore de a poco, ahora la bajada está un poquito mejor. Esperemos que las heladas maten los repollitos y en algún tiempo esté un poco más aliviado, debajo de los repollos está limpio por la falta de luz natural que no pasa por el mismo repollo, pero en definitiva hay que hacer un trabajo muy minucioso y constante. Es como el patio del fondo de la casa de uno, hay que mantenerlo…” Comentaba.

AUDIO DE LA ENTREVISTA COMPLETA A JUANI CÁCERES.

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