¿El regreso del «trueque»?: proponen dicha modalidad para quienes sufren dificultades económicas

La joven florense María Luz «Luli» Viegas visitó los estudios de la 91.5 para contar detalles de su propuesta que busca establecer un nodo de una nueva Red de Trueque, replicando un sistema de economía complementaria que ya funciona en varios países de América Latina. «Básicamente la idea es poder orientar a mucha gente que no la está pasando nada bien. Es una idea que pretende orientar e intentar dar un alivio para quienes tienen ingresos insuficientes», expresó Viegas. La impulsora remarcó más adelante que «la propuesta pertenece a la Comunidad del Sol, un colectivo que sostiene el modelo de trueque tradicional. Allí se emitirá y utilizará una moneda social autogestiva llamada «soles». Para conseguirla, los vecinos deberán aportar alimentos no perecederos de la canasta básica, los cuales se transformarán en un crédito válido para adquirir cualquier bien o servicio dentro de la misma comunidad». Para arrancar, los interesados deberán llevar alimentos no perecederos a la primera feria —aún sin fecha ni lugar definidos—, donde un «ecobanco» los canjeará por soles. Esa moneda local permitirá abonar servicios que puedan formar parte de la cartilla de prestadores.

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