La Buena Noticia: una cooperativa de Tandil realizó su primera exportación de mozzarella con destino a Brasil

La Cooperativa Agropecuaria de Tandil (Coopagro) concretó un hecho histórico al realizar su primera exportación de queso mozzarella en barra hacia Brasil, luego de que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) certificara el cumplimiento de los requisitos sanitarios y de calidad exigidos. El envío estuvo compuesto por 23.500 kilogramos de mozzarella en barra de tres kilos, elaborada en la planta láctea de la cooperativa, que inició sus actividades en enero de 2025 y obtuvo la habilitación definitiva del organismo sanitario el pasado 10 de diciembre. Desde Coopagro destacaron que esta primera operación internacional representa un importante avance para la cooperativa y para el desarrollo de la producción láctea regional. El proyecto comenzó a tomar forma en 2024, cuando la entidad inició las consultas necesarias para avanzar con la habilitación de la planta. Durante ese proceso recibió acompañamiento del área de Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del Centro Regional Buenos Aires Sur del SENASA. Ese trabajo conjunto permitió que la cooperativa pudiera adecuar sus procesos a los estándares requeridos para la elaboración y posterior exportación de productos lácteos.La certificación otorgada por el SENASA fue un paso clave para concretar la llegada del producto tandilense al mercado brasileño.Desde el organismo remarcaron la importancia de garantizar el cumplimiento de las condiciones sanitarias y de calidad que permiten a los alimentos argentinos acceder a destinos internacionales.La exportación de mozzarella marca además el inicio de una nueva etapa para Coopagro, que busca consolidar su presencia en el sector lácteo y ampliar sus oportunidades comerciales.

Fuente: Infobrisas

About The Author