BM – martes 30 de junio

SE REALIZAN OPERATIVOS ESPECIALES DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS VOLUMINOSOS EN DISTINTOS SECTORES DE LA CIUDAD Desde la Secretaría de Obras Públicas, a través del Área de Equipamiento y Operaciones, se informa que, en el marco del Programa de Limpieza de la ciudad, se llevaron adelante dos operativos especiales de recolección de residuos voluminosos, ramas y restos de poda en distintos zonas y barrios. El primero de los operativos se desarrolló durante un período de diez días y comprendió los barrios Traut, 25 de Mayo, Las Flores, Plan Novios, los consorcios de Av. 17 de Octubre, Bandera Blanca y los sectores ubicados sobre avenida Pellegrini hasta la Ruta Nacional Nº 3. En tanto, días pasados se dio inicio a un segundo operativo que recorre el sector Oeste, comprendiendo la zona de Los Manzanares; avenidas Carramasa, Presidente Perón, Avellaneda y Ruta Provincial Nº 30. En este marco, desde el Municipio se agradece el compromiso de los vecinos y se solicita continuar colaborando con la correcta disposición de los residuos, respetando los días y modalidades establecidos para cada tipo. El acompañamiento de toda la comunidad resulta fundamental para mantener los espacios públicos limpios, optimizar las tareas del personal municipal y contribuir entre todos al cuidado de nuestra ciudad.

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