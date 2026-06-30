30 de junio de 2026

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Sergio Cenzano: «Fuimos justos campeones»

11 horas atrás Fm Alpha

El volante de Ferro, autor de tres goles en las dos finales del Torneo Apertura ante El Taladro (2 tantos en la ida y 1 en la vuelta), analizó en FM Alpha el nuevo título logrado por el conjunto albiceleste. «La verdad que venimos haciendo las cosas bien desde hace bastante tiempo ya y los resultados están a la vista», expresó «Cuiza». Sobre el empate 1-1 ante el verde en la revancha, Cenzano afirmó que «en el segundo tiempo tuvimos muchas chances y merecíamos llegar a la igualdad. Al final se dio y bueno, conservamos el invicto en nuestra cancha que también es algo importante». Sobre el Torneo Pre-Federal que el equipo florense también está disputando, dijo que «ahora hay que pensar en el miércoles para intentar conseguir la clasificación».

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