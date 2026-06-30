Sergio Cenzano: «Fuimos justos campeones»

El volante de Ferro, autor de tres goles en las dos finales del Torneo Apertura ante El Taladro (2 tantos en la ida y 1 en la vuelta), analizó en FM Alpha el nuevo título logrado por el conjunto albiceleste. «La verdad que venimos haciendo las cosas bien desde hace bastante tiempo ya y los resultados están a la vista», expresó «Cuiza». Sobre el empate 1-1 ante el verde en la revancha, Cenzano afirmó que «en el segundo tiempo tuvimos muchas chances y merecíamos llegar a la igualdad. Al final se dio y bueno, conservamos el invicto en nuestra cancha que también es algo importante». Sobre el Torneo Pre-Federal que el equipo florense también está disputando, dijo que «ahora hay que pensar en el miércoles para intentar conseguir la clasificación».

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