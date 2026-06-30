30 de junio de 2026

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Del Borde Teatro presenta «Descarriada»

10 horas atrás Fm Alpha

La obra estrenada en 2022 por el Taller de Teatro Del Borde con Adolescentes vuelve a escena con la dirección de Angelina Redolatti y las actuaciones de , , ́ , .
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Esta nueva versión de la obra original de Paula Echalecu, se estrenó en el Teatro de la Universidad Nacional de La Plata, con gran éxito y muy buena recepción por parte del público. Se presentará el . (B. de Irigoyen 570, Las Flores), que cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y la Municipalidad de Las Flores. ́ ( $ ) ́ .

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