30 de junio de 2026

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El Banco Credicoop premió a entidades sociales

9 horas atrás Fm Alpha

La Comisión de Asociados/as del Banco Credicoop entregó premios institucionales a la Asociación para el Crecimiento y Desarrollo de Las Flores encabezada por su Presidenta Laura Risso y la Asociación de Servicios Comunitarios representada por Carmen Mora. Ambas entidades sociales fueron premiadas por su compromiso por el bien común. Para acompañar el acto de entrega, estuvieron presentes instituciones amigas, Aphogard, Taller Alma, Centro de Día, Club Juventud Unida, Club de Pesca, comedor «Toque Toque» y representantes del municipio local junto a asociados y trabajadores de la institución bancaria. Encabezaron el acto el gerente de la filial, Alejandro Cosentino y el Pte. de la Comisión de Asociados, Eduardo Sandez. “Más allá del sentido económico, estos premios tienen un carácter social, para nosotros es muy grato generar estos reconocimientos porque nos retroalimentan, y se genera una sinergia que profundiza nuestra inserción en la comunidad” mencionó Sandez.

Participación y gestión Durante el encuentro, luego del agradecimiento y los detalles brindados por las entidades premiadas, hubo un momento de charla y diálogo entre los invitados. No pasó inadvertida la situación económica y social por la cual están transitando las distintas instituciones, se conversó sobre el desafío por fomentar la participación, ampliar las bases, la incorporación de jóvenes y buscar salidas comunes, destacando en ese sentido a la gestión cooperativa. Hacia el cierre del encuentro se destacó “la importancia de recuperar los vínculos humanos, de buscar una identidad colectiva, de poner en vigencia la solidaridad y en valor el rol de las instituciones de la comunidad en la construcción de un futuro mejor”.

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