30 de junio de 2026

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Fútbol Senior: El Taladro se consagró campeón de la Copa de Oro

5 horas atrás Fm Alpha

El «verde» se quedó con la “Copa de Oro” del Torneo de Fútbol Senior que culminó el domingo en el predio del Club Atlético El Hollín, con la organización de la entidad “aurinegra”. En la final igualó 0 a 0 con Atlético Las Flores y después triunfó 4 a 2 en la definición por penales mientras que por la tercera y cuarta ubicación Juventud Deportiva se impuso por la misma vía luego de empatar 0 a 0 con Avellaneda. Por otro lado, Construcciones Landa (0) le ganó 3 a 2 por penales a La Bandera Blanca (0) y de esta manera se consagró campeón de la “Copa de Plata”, y por el tercer y cuarto puesto, Asociación Juvenil Barrio Traut superó 3 a 0 Juventud Unida. Debemos consignar que Sergio Merceré (El Taladro) obtuvo el premio a la valla menos vencida y Emiliano Gioiosa (La Bandera Blanca) fue el máxima artillero del certamen.

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