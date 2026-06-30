Paro docente: «Tuvimos más del 95% de adhesión a la medida de fuerza»

Alto impacto tuvo este martes el paro docente en nuestra ciudad. Por este tema, la 91.5 consultó a la actual secretaria general de SUTEBA Las Flores, Cecilia Sabathié, quien afirmó que «consideramos que el nivel de adhesión supera el 95%. Es sin dudas una cifra categórica ya que prácticamente todos los colegios se vieron afectados por la inasistencia de maestros». La huelga fue promovida por los gremios FEB, AMET, SUTEBA y UDOCBA en el marco del pedido por optimizaciones salariales y laborales luego de expresar su rechazo a la oferta presentada por el Gobierno de la provincia de Buenos Aires en la última negociación paritaria que data de principios de junio. «Desde el gobierno nacional se está produciendo un enorme ahogo financiero a la provincia de Buenos Aires más un fuerte ajuste en la educación pública. Estamos demandando una propuesta salarial que permita recomponer el salario», añadió luego. El paro general afectó a las diversas etapas escolares y formó parte de una jornada de protesta que se repitió en numerosos distritos bonaerenses.

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