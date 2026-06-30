Roberto Igolnikow de la SRLF se refirió a la caza furtiva con perros: “La idea es avanzar hacia una mirada más punitiva…”

En la mañana de “El Periodístico” conversamos con el pro secretario de la SRLF el abogado Roberto Igolnikow, el mismo se refirió a los hechos de abigeato y de caza furtiva con perros en distintos lugares de la provincia y en nuestro distrito.

“En cuanto a seguridad rural hoy, el ojo está puesto en el conurbano…hay que estar siempre atento, ciudades como Olavarría, Tandil o Mar del Plata tienen una problemática también en ese sentido…es distinto a La Pampa que también integra CARBAP. Por la simplicidad del esquema los dirigentes ruralistas de esa provincia tienen facilidad de llegada con los funcionarios tanto políticos como judiciales. En provincia de Buenos Aires a veces se traban por cuestiones estructurales como las vacantes en miembros del Ministerio Público Fiscal, por ejemplo. Hoy se hacen varios malabares para cumplir con varias jurisdicciones…” Sobre la falta en la designación de un juez en nuestra ciudad, dijo: “Que no haya autoridad judicial directa acá en Las Flores de alguna manera afecta…el Juzgado trabaja muy bien, pero se nota cuando no se designa un juez y está de manera permanente…”.

Sobre la problemática de abigeato, dijo: “Un hecho que se analiza mucho en todas las reuniones, aunque no coordinó la Comisión de seguridad hoy en día, una situación que se ha dado es el robo de hacienda o abigeato…se lo atribuimos al precio de la hacienda que es muy codiciado, hoy llevarse 3 terneros es un fangote de plata. En los últimos tiempos los delitos de hacienda han crecido. Se han metido mafias profesionales con contactos en algún sector porque no es sencillo meterse en un campo sin que haya una pata local que informe, también dentro están los juzgados garantistas, hay jueces que por desidia o por ser “garantistas”, no terminan dar la vuelta de tuerca para hacer cumplir todo el peso de la ley”.

Sobre los campos donde se veía limitada la comunicación por falta de señal, dijo: “Con el instrumento tecnológico como Starlink que es un producto costoso, aunque está bajando su valor, se ha desarrollado mucho en el último tiempo lo que es ayuda al tema de seguridad. Para el predio de la feria por ejemplo la SRLF ha podido adquirirlo para un mejor desenvolvimiento en cuanto a todas las actividades”.

Sobre la caza furtiva con animales, dijo: “En el partido de La Plata que tiene sus zonas rurales y las salidas por rutas como la 11 por ser zona de quinteros, el tema de inseguridad con cazadores furtivos es algo que pasa siempre allí. Desde los municipios se ha avanzado en normativas que restringen el Código Rural o Código De Caza…cada partido puede restringir el tema de la caza. La cuestión de las infracciones es que se tramitan en el juzgado de faltas a gente que no es de la localidad y luego notificarlo, se demora porque es gente que son de otras ciudades…Es difícil cargarle a la Patrulla Rural con todas estas acciones, es complicado. Desde Carbap, a través de algunos actores del mundillo de la provincia, la idea es avanzar hacia una mirada más punitiva de la cuestión y que se determine que ciertas acciones sean delitos penales. También está el tema del maltrato animal que es un caso aparte. Se aprendía al detenido y se pre-caratulaba la acción como un delito pasando por el Juzgado de Faltas, el fiscal de Azul compartía ese punto de vista en acción gremial y se avanzó en ese sentido. Sin embargo, colapsa la estructura… Las Flores es una ciudad donde hubo muchas detenciones por cazadores…las patrullas deberían contar con caniles y asumir la responsabilidad de los perros que no es poca cosa, el número de denuncias bajó a un 70% con respecto a otros tiempos, de hecho, hasta que se aclare, se le asigna al mismo infractor que sea guarda de los animales hasta el esclarecimiento…Ahora te encontrás uno o dos grupitos, bajaron bastante los hechos, pero igual es para seguir conversando con los legisladores locales…”.

Sobre lo que significó Las Flores con presencia de distintos dirigentes en seguridad a nivel provincial, dijo: “Las Flores se ha convertido en referencia para reuniones de distintos jugadores del ámbito de la seguridad…el año pasado estuvo Julio Conte Grand que es el jefe de los fiscales de la provincia, y todos los ficales que nos rodean vinieron, desde la costa, hasta el norte de la provincia. Eso nos permite una buena interlocución con las autoridades judiciales y nos ha ayudado a mejorar el tema de la seguridad, sigo participando en la mesa provincial de Carbap… Ese foco que hay sobre Las Flores como referente nos ha ayudado cuando hay que agilizar alguna cosa…”. Decía

AUDIO DE LA ENTREVISTA COMPLETA A ROBERTO IGOLNIKOW

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