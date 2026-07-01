1.34 hs de la madrugada un sismo sacude Córdoba con epicentro en Deán Funes

Un fuerte sismo se registró en la provincia de Córdoba durante la madrugada de este miércoles 1 de julio de 2026, generando preocupación y múltiples reportes en redes sociales entre los habitantes de la capital y distintas localidades del interior.

De acuerdo con los datos oficiales del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento telúrico ocurrió a las 1:34 de la madrugada y alcanzó una magnitud de 4.0 en la escala de Richter. El epicentro se ubicó a 30 kilómetros al suroeste de Deán Funes, con una profundidad de 11 kilómetros.

¿Dónde se sintió con mayor intensidad el sismo en Córdoba?

El temblor se percibió con mayor fuerza en las localidades cercanas al epicentro, como Deán Funes y Soto. También se reportó en Villa de Soto y Capilla del Monte, aunque con menor intensidad.

En la Capital cordobesa, el sismo fue sentido en buena parte de los barrios, lo que provocó un aluvión de mensajes en redes sociales. Usuarios de Carlos Paz, Jesús María, Alta Gracia, Villa del Rosario, La Calera y otras ciudades de la región también reportaron haber percibido el movimiento.

Características del sismo

Magnitud: 4.0 (Escala de Richter)

Hora: 1:34 a.m.

Epicentro: 30 km al suroeste de Deán Funes (Córdoba)

Profundidad: 11 kilómetros

Intensidad: Moderada, sin reportes iniciales de daños materiales ni heridos.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre consecuencias graves.

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