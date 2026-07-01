La Buena Noticia: internos de la Unidad 7 de Azul fabricaron salamandras

Personas privadas de libertad de una cárcel bonaerense de Azul confeccionaron tres salamandras de hierro destinadas a hogares que no contaban con un sistema de calefacción adecuado para afrontar las bajas temperaturas. La iniciativa se desarrolló en la Unidad 7 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) en el marco de las acciones solidarias y laborales que se impulsan desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Las autoridades de la Unidad 7 concretaron la entrega de tres salamandras de hierro de fabricación artesanal, diseñadas y construidas íntegramente por personas privadas de libertad que integran el Taller de Herrería. El emprendimiento surgió a partir de la solicitud efectuada por la presidenta de la Comisión del Barrio El Sol, Rafaela Melchor, quien requirió la colaboración de la Unidad 7 para brindar una respuesta a tres hogares: dos de ellos habitados por madres que se encuentran al frente de sus familias y el restante por una persona adulta mayor, cuyos domicilios no contaban con un sistema de calefacción apropiado para afrontar las bajas temperaturas propias de la temporada invernal. Cada una de las salamandras fue elaborada íntegramente en el Taller de Herrería, donde las personas privadas de libertad aplican los conocimientos adquiridos durante su formación, fortalecen habilidades técnicas y consolidan herramientas laborales que les permiten transformar el aprendizaje de un oficio en una acción concreta con impacto comunitario. En la entrega las autoridades penitenciarias destacaron que el aprendizaje, acompañado por el compromiso institucional y el trabajo solidario, puede transformarse en una herramienta capaz de brindar respuestas concretas a las necesidades de la comunidad. Acompañaron la actividad el Director de la Unidad N° 7, Prefecto Mayor (E.G.) Sergio Braun, el Subdirector de Inclusión, Prefecto Mayor (E.G.) Matías Silva, el Subdirector de Régimen, Prefecto Mayor (E.G.) Eduardo Ramírez, el Jefe de Talleres, Prefecto (E.G.) Mauricio Albisini, la Auxiliar de talleres Suboficial Mayor (E.G) Ariana Restivo ; y la presidenta de la Comisión del Barrio El Sol, Rafaela Melchor.

Fuente: Servicio Penitenciario Bonaerense

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