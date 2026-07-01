Ferro buscará esta noche en Saladillo su clasificación a la semifinal del Pre-Federal

Jugará desde las 20hs. ante Oro Verde en el estadio «Faustino Prospiti Mieres» del barrio “La Falucho”. Aquí en Las Flores el pasado miércoles 24 de Junio igualaron 0 a 0. El que gane quedará entre los cuatro mejores del certamen de la Federación Bonaerense Pampeana y será rival del equipo que salga victorioso del cruce entre Futbol Club Tres Algarrobos de Carlos Tejedor y Argentinos de 25 de Mayo.

(Por Flavio Iacomini)

Parada difícil pero no imposible para la primera división de Ferrocarril Roca esta noche en la vecina ciudad de Saladillo.

Se volverá a encontrar con Oro Verde, el buen equipo de la Liga Saladillense que marcha invicto en el torneo y que como es sabido en la fase de zona le ganó dos veces a El Taladro en este mismo certamen clasificatorio para el Federal del Interior 2026-2027.

Por su parte, los dirigidos por Juan Cruz Candina vienen de festejar el domingo su cuarto titulo consecutivo en la Liga de Futbol de nuestra ciudad, un palmarés que lo ubica como un equipo importante del futbol amateur de la provincia de Buenos Aires.

Ferro ya ha demostrado con creces saber jugar en territorios desfavorables y ya conoce a su rival por haberlo enfrentado en la anterior semana.

El partido jugado en el 27 de abril, no sólo no fue una buena noche futbolística para el local. El partido ante Oro verde terminó empañado también por la fractura de tibia y peroné del mediocampista saladillense Tomas López, un hecho que generó una verdadera conmoción tanto dentro como fuera del terreno de juego.

El encuentro de esta noche, es aguardado con particular expectativa por la afición futbolística tanto florense como saladillense.

La estación radial de Frecuencia Modulada FM ALPHA 91.5, desde las 20hs. trasmitirá este encuentro clasificatorio para las semifinales del campeonato Pre Federal 2026.

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