BM – martes 18 de agosto

ACTO CONMEMORATIVO EN HOMENAJE AL GENERAL DON JOSÉ DE SAN MARTÍNAyer por la tarde se realizó en la Plaza Mitre el acto conmemorativo por el 176° aniversario del fallecimiento del General Don José de San Martín. La ceremonia contó con la participación de autoridades municipales, representantes de la Agrupación Sanmartiniana de Las Flores, alumnos, alumnas y directivos de instituciones locales y vecinos de nuestra comunidad.

En el inicio, el intendente Fabián Blanstein, miembros de la agrupación y demás autoridades realizaron el arrío de la Bandera a media asta y compartieron un momento en el retoño del Pino de San Lorenzo, árbol donde el General San Martín descansó tras su victoria en la batalla. Luego se hizo un toque de silencio en homenaje al Padre de la Patria; la colocación de ofrendas al pie del monumento que lo recuerda y una bendición a cargo de Eugenia Bihari. El director de Políticas Culturales, Flavio Iacomini brindó unas palabras alusivas donde rememoró esta parte de la historia que se enlaza con nuestra ciudad. El funcionario hizo mención a los hechos del pasado que 70 años atrás desembocaron finalmente en la construcción del busto homenaje al libertador de América que en nuestra ciudad se encuentra emplazado en el extremo oeste de la plaza Bartolomé Mitre. En tanto, el ingeniero agrónomo Luis Saupurein, brindó un mensaje en representación de la Agrupación Sanmartiniana. Su alocución estuvo relacionada a la brillante carrera del padre de la patria y a la narración de hechos vinculados al combate de San Lorenzo, donde San Martin y sus hombres batieron en el campo de batalla a las fuerzas realistas. Además, dicho grupo hizo entrega al intendente de una medalla conmemorativa por los 200 años del Combate de San Lorenzo y una muestra de tierra del histórico Campo de la Gloria. El jefe comunal, en sus palabras destacó de sobremanera los valores sanmartinianos de compromiso, lealtad y honestidad en el servicio de la patria. También subrayó como una muestra de esto valores fueron puestos en practica por nuestros convecinos florenses en la celebración del Día del Niño del domingo pasado donde diferente entidades y vecinos realizaron distintas acciones organizativas que favorecieron a los mas pequeños de nuestra comunidad. La jornada de conmemoración patria finalizó con la participación del artista Pablo Solo Díaz, y la entonación de la Marcha de San Lorenzo.

IA EN TUS MANOS Punto Digital abre la inscripción al curso “IA en tus manos”, una capacitación para entender la inteligencia artificial, desde el uso del celular. El mismo, dará inicio el jueves 20 de agosto, de 10 a 11 horas; con una duración de cinco clases (una por semana). Los encuentros serán en la sede de Punto Digital, Alem y Gral. Paz, subsuelo. Durante las clases se trabajará con Chat GPT, Gémini, Meta AI y Copilot; sus diferencias, los beneficios y desventajas de usarlos; generando no sólo información sino también la oportunidad de debatir su funcionalidad. Los interesados podrán inscribirse ingresando en el siguiente link: https://forms.gle/W3ETaWSVvriwULx5A o acercándose a Punto Digital, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas.

HOY SE LLEVARÁ A CABO LA CHARLA INFORMATIVA DE LA DIPLOMATURA EN MARKETING PARA PYMES Y EMPRENDEDORES La Secretaría de Educación y Cultura invita a la charla informativa que brindarán hoy, profesores de la Universidad de Tres de Febrero, sobre la «Diplomatura en Marketing para PyMEs y emprendedores», a las 18 horas en Av. Gral Paz y Alem, 1er. piso. La mencionada Diplomatura comenzará a dictarse en el mes de septiembre, con una modalidad híbrida, clases sincrónicas y presenciales. Abierta la inscripción hasta el 24 de agosto.

HOCKEY: ASCENSO Y SUBCAMPEONATO PARA TRES FLORENSES La Secretaría de Deportes felicita a Renata Diz, Catalina Paulé y Felicitas Taraborelli por Ascender al Torneo Argentino “B” y consagrarse Subcampeonas del Torneo Argentino “C” con el conjunto de la Asociación de Hockey Cuenca del Salado. Las jugadoras del Club Atlético El Taladro fueron protagonistas en este prestigioso evento de Selecciones de la categoría Sub 14, que se desarrolló desde el jueves 13 hasta el domingo 16 de agosto en Chaco, donde las dirigidas por Natalia Zampelunghe obtuvieron los siguientes resultados en la fase de grupo: en el arranque del certamen perdieron 8 a 1 frente a la Federación de Río Negro, después se recuperaron y superaron 3 a 1 a la Asociación Sudoeste de Buenos Aires y, en el último encuentro, luego de ir en desventaja 2 a 0, igualaron 2 a 2 frente a Federación de la Unión del Centro con un gol de Renata Diz, logrando el segundo lugar en la zona y el pase a la semifinal. En dicha instancia, empataron 1 a 1 frente a la Federación Chilena y se impusieron por penales, coronándose el resonante triunfo con la espectacular actuación de Catalina Paulé que obtuvo el Premio MVP, producto de atajar un penal, tener muy buenas intervenciones y también ser clave en la definición por penales. En la final, la Asociación de Hockey Cuenca del Salado cayó ajustadamente 2 a 1 sobre el final ante la Federación de Río Negro.

JUEGOS BONAERENSES: FRANCISCO STUER A LA FINAL PROVINCIAL EN TAEKWON DO La Secretaría de Deportes destaca la presentación de Francisco Stuer, quien se adjudicó la fase Regional de Taekwon do correspondiente a la 35º Edición de los Juegos Bonaerenses 2026, disputada el sábado 15 de agosto en Azul. El florense tuvo un excelente desempeño y se impuso en la competencia de Formas, exclusiva para la categoría Sub 13 Libre, obteniendo de esta manera el pasaporte para la Final Provincial, que se desarrollará desde el lunes 19 hasta el viernes 23 de octubre en Mar del Plata.

ASÍ CELEBRAMOS EL DÍA DE LAS INFANCIAS EN EL TEATRO ESPAÑOL El día domingo, la sala de nuestro querido Teatro Español se llenó de risas, color y muchísima emoción para festejar junto a cientos de familias de nuestra ciudad. Disfrutamos de un espectáculo inolvidable a pura diversión: «Bola, dame bola» con todo el humor y la magia de Mr. Klo, «Somos canción» a puro ritmo y energía con los Gigantes Gingos. Y juntos, compartimos una rica chocolatada con torta entre todos los presentes. Agradecemos enormemente a cada familia por sumarse, acompañar y llenar el teatro de alegría. Gracias por hacer de este día una verdadera fiesta para las y los más chicos.

«DESPLUMADAS y GLADYS FLORIMONTE» – UNA SÚPER PRODUCCIÓN NUEVO SHOW, MÁS ARTISTAS *Más de 30 cambios de vestuarios *Música original / Muchas PLUMAS MUCHO BRILLO, 2hs. A puro HUMOR junto a un elenco maravilloso. Actores, Bailarines, MAGIA. 100% RISAS ASEGURADAS El espectáculo de REVISTA que ya recorrió más de 25 ciudades en la Provincia de Bs As. REÍR Y MUCHO SANA EL ALMA Te vamos a sorprender. Si sos de LAS FLORES o la zona te esperamos el día sábado 22 de AGOSTO en la sala del TEATRO ESPAÑOL. Entradas ANTICIPADAS $30.000. BOLETERIA del TEATRO ESPAÑOL. Punto de venta WhatsApp 2244-429749 (Diego Arnaiz Estilista).

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