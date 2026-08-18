La Buena Noticia: investigadores griegos convierten residuos cerveceros en biochar que elimina el 94,1% de E. coli en filtros de arena

Investigadores de la Universidad de Patras han transformado las raicillas residuales de la malta, un subproducto de la industria cervecera, en biochar para mejorar filtros de arena. En laboratorio, una mezcla con un 10 % de biochar retuvo el 94,1 % de las células de E. coli, frente a solo el 17,8 % conseguido por la arena sin modificar. La contaminación microbiológica del agua continúa siendo uno de los problemas más difíciles de controlar allí donde las aguas residuales, la agricultura o los sistemas de saneamiento pueden introducir microorganismos patógenos en el suelo. Una investigación de la Universidad de Patras, en Grecia, plantea una vía bastante ingeniosa: aprovechar un residuo de la producción de malta para fabricar un biochar capaz de incrementar enormemente la retención de bacterias en arena. En laboratorio, una mezcla de arena con un 10% en peso de este biochar retuvo el 94,1% de las células de Escherichia coli, frente al 17,8% conseguido únicamente con arena. La propuesta tiene además un componente de economía circular especialmente interesante. El material utilizado no procede de biomasa cultivada expresamente para fabricar carbón vegetal. Se obtiene de un subproducto que ya genera la industria cervecera. Antes de que la cerveza llegue a una botella hay toda una cadena industrial detrás. Una de sus primeras etapas es el malteado de la cebada, durante el cual el grano germina de manera controlada. Después se eliminan las pequeñas raíces desarrolladas durante la germinación. Estas raicillas de malta agotadas, conocidas como malt spent rootlets, constituyen un subproducto del proceso. El equipo investigador de la Universidad de Patras estudió qué ocurría al transformarlas mediante pirólisis, calentándolas a 850 °C en condiciones de oxígeno limitado. El resultado fue un biochar rico en carbono denominado MSRB, por las siglas en inglés de malt spent rootlets biochar.

Fuente: Ecoinventos

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