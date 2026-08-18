18 de agosto de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

La Buena Noticia: investigadores griegos convierten residuos cerveceros en biochar que elimina el 94,1% de E. coli en filtros de arena

2 minutos atrás Fm Alpha

Investigadores de la Universidad de Patras han transformado las raicillas residuales de la malta, un subproducto de la industria cervecera, en biochar para mejorar filtros de arena. En laboratorio, una mezcla con un 10 % de biochar retuvo el 94,1 % de las células de E. coli, frente a solo el 17,8 % conseguido por la arena sin modificar. La contaminación microbiológica del agua continúa siendo uno de los problemas más difíciles de controlar allí donde las aguas residuales, la agricultura o los sistemas de saneamiento pueden introducir microorganismos patógenos en el suelo. Una investigación de la Universidad de Patras, en Grecia, plantea una vía bastante ingeniosa: aprovechar un residuo de la producción de malta para fabricar un biochar capaz de incrementar enormemente la retención de bacterias en arena. En laboratorio, una mezcla de arena con un 10% en peso de este biochar retuvo el 94,1% de las células de Escherichia coli, frente al 17,8% conseguido únicamente con arena. La propuesta tiene además un componente de economía circular especialmente interesante. El material utilizado no procede de biomasa cultivada expresamente para fabricar carbón vegetal. Se obtiene de un subproducto que ya genera la industria cervecera. Antes de que la cerveza llegue a una botella hay toda una cadena industrial detrás. Una de sus primeras etapas es el malteado de la cebada, durante el cual el grano germina de manera controlada. Después se eliminan las pequeñas raíces desarrolladas durante la germinación. Estas raicillas de malta agotadas, conocidas como malt spent rootlets, constituyen un subproducto del proceso. El equipo investigador de la Universidad de Patras estudió qué ocurría al transformarlas mediante pirólisis, calentándolas a 850 °C en condiciones de oxígeno limitado. El resultado fue un biochar rico en carbono denominado MSRB, por las siglas en inglés de malt spent rootlets biochar.

Fuente: Ecoinventos

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Juan Latorre Zlátar, geólogo: “Sismos y terremotos ocurren permanentemente, es lo normal. Lo importante es hablarlo y estar preparados”

12 horas atrás Fm Alpha

Policía Comunal dijo presente en el evento del Día del Niño en Plaza Marte

13 horas atrás Fm Alpha

Cooperativa Eléctrica: continúan los encuentros de trabajo con el municipio

13 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

La Buena Noticia: investigadores griegos convierten residuos cerveceros en biochar que elimina el 94,1% de E. coli en filtros de arena

2 minutos atrás Fm Alpha

Juan Latorre Zlátar, geólogo: “Sismos y terremotos ocurren permanentemente, es lo normal. Lo importante es hablarlo y estar preparados”

12 horas atrás Fm Alpha

Policía Comunal dijo presente en el evento del Día del Niño en Plaza Marte

13 horas atrás Fm Alpha

Monte batió su propio récord: elaboró la torta más larga de la provincia con más de 124 metros

13 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.