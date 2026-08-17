Juan Latorre Zlátar, geólogo: “Sismos y terremotos ocurren permanentemente, es lo normal. Lo importante es hablarlo y estar preparados”

Los continuos movimientos telúricos ocurridos con tan poca distancia en tiempo, nos motivaron a hablar con un profesional en la materia, Juan José Latorre Zlatar es geólogo e hidrogeólogo, vive y trabaja en Copiapó, ciudad chilena que a finales del mes de julio tuvo su movimiento….Con Juan José nos encontramos realizando la cobertura del Dakar, donde su radio desplegó una inmensa cobertura que hoy recordarán con mucho orgullo.

Sobre la hidrogeología nos contaba: “Estudiamos el agua subterránea, el río Copiapó es uno de los más estudiados si bien estamos en una zona desértica, más al sur hay más agua superficial disponible. En las zonas áridas la parte hídrica se estudia mucho…” Decía en el inicio Juan José.

“Llama la atención de la rareza de los lugares como España, Venezuela, Colombia que no son de gran historial sísmico. En Japón, Indonesia, Chile estamos más acostumbrados por así decirlo…En términos civiles las construcciones por lo que vio en Venezuela o Colombia dentro de lo normal del planeta no están muy preparados para esas catástrofes…Pero estamos dentro de lo normal en cuanto a la cantidad de terremotos que ocurren en el año en los países que antes mencioné… En Venezuela fueron dos terremotos en pocos segundos en un mecanismo focal diferente a los que ocurrieron en Colombia. Fue la placa del Caribe y la Sudamericana que se mueven horizontalmente y generó un terremoto que amplificó las zonas… Cada zona tiene su recurrencia, por ejemplo, en Chile cada 100 años hay un terremoto fuerte…” Sobre los distintos pensamientos de la sociedad, donde culpan a las grandes perforaciones petroleras, explicó: “El de Colombia ocurrió a 103 km, de profundidad, fue entre placas y la perforación petrolera no llega ni cerca al 10 % de eso, no pasa por las perforaciones para extraer petróleo, son escalas distintas…El de Andalucía fue de 5,2 interplaca, la misma raíz de Venezuela, pero se considera una falla normal. No es tipo falla San Andrés donde las placas se mueven lateralmente, fue distinto esta vez…” Sobre la seguridad para los civiles, dijo: “Siempre hay que tener un plan, saber cuáles son los lugares más seguros, ponerse sobre cielo abierto, al aire libre, alejados de árboles, edificios y cables eléctricos, a la persona no le hace nada si está en zona segura y descampada. La tragedia pasa cuando están en los edificios que terminan colapsando. Hay que mantener la calma y actuar con serenidad…” También le consultamos a Juan José si había dado charlas de prevención en las escuelas, dijo: “Hoy trabajo en una empresa minera y tenemos charlas permanentes con los operadores y siempre los niños tienen un papá médico o policía, solemos exponer lo que hacemos a diario con nuestra profesión…” En el final, reflexionó sobre si la tecnología podría anticipar los sismos el día de mañana: “Soy optimistas y esperanzado que algún día podremos saber y anticipar cuándo y dónde podría ocurrir un evento sísmico. A veces la tecnología del celular puede avisar, pero no con tanta anticipación, hoy el que lo afirma, no es serio…” Remarcaba Juan José.

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