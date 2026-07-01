BM – miércoles 1 de julio

DEPORTISTAS FLORENSES CONTINÚAN IMPLEMENTANDO LA NEUROCIENCIA El neurocoach José Ribas, responsable del Gabinete de Neurociencia que funciona en la ex fábrica Cattorini, desarrolló otro intenso entrenamiento cognitivo con varios deportistas florenses de proyección. Este sistema está orientado a optimizar la toma de decisiones, reduciendo el margen de error y haciendo hincapié en el fortalecimiento de las capacidades físicas y mentales en cada etapa de formación. De esta manera, se incorporan nuevas herramientas para que los protagonistas tomen determinaciones acertadas, trabajando con conos de diferentes figuras y colores, con letras, números, lonas con distintos estímulos, que pueden ser figuras geométricas grandes o chicos y hasta luces led o tablets con estimulación cognitiva. Debemos consignar que el intendente Fabián Blanstein, junto a otras autoridades, estuvo acompañando a Ribas y presenciando las actividades llevadas a cabo por: Carola Siri, Paz Dorronsoro, Juana Cantet, Mía Mercere y Miguelina Pellejero (patinadoras del Club Juventud Deportiva), Francisca Abrego (Canotaje), Celina Echeto y Clara Coronel (Vóley) y Simón Rivarola y Nehuén Giacoia Puente (Padel).

CONTINÚAN LOS OPERATIVOS ESPECIALES DE LIMPIEZA Desde la Dirección de Servicios Urbanos, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, se informa a la comunidad que a partir de mañana jueves 2 de julio se continuará con los Operativos Especiales de Limpieza. En esta ocasión, el recorrido comprenderá los Barrios Traut, Obrero, Empleados de Comercio y Casacoop y zonas aledañas. Se recuerda que, en marco de estos operativos especiales, se realiza recolección de ramas y restos de poda, pasto, hojas, no así sobrantes domiciliarios como muebles, colchones, etcétera. El operativo se llevará a cabo a partir desde las 6 horas. Se agradece la colaboración de los vecinos, depositando los residuos correspondientes en tiempo y forma para facilitar las tareas del personal municipal.

NUEVO ENCUENTRO DE «LOCA MILONGA» EN CULTURA El próximo sábado 4 de julio a las 21 horas en la Dirección Municipal de Cultura, el tango argentino sonará bien fuerte en Loca Milonga. En el evento, coordinado por Cecilia Rosas del Taller de Tango de la mencionada Dirección, además de las estrofas tangueras, podrá escucharse folclore y cumbia. El dúo conformado por Zahid y Fernando Beccar también actuarán en el escenario “Enrique Muñiz” de la sala “Hugo Mario Ianivelli”. El costo de la entrada ha sido fijado en 4.000 pesos y habrá servicio de cantina.

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