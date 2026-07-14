Campeonato Argentino de Powerlifting en Chaco: Maximiliano Rozycki logra el 1° lugar en press banca

El evento fue desarrollado en el Polideportivo Jaime Zapata en la ciudad de Resistencia Pcia. Del Chaco.

El joven representando a nuestra ciudad, hizo récord nacional en press dentro de su categoría. El mismo, se desarrolló el pasado sábado el 11 de julio, con un peso final de 87,95kg.

Maximiliano comenzó la performance con sentadillas muy conservado y fue aumentado hasta llegar a la marca más pesada.

1er intento: 165kg🟢🟢🟢

2do intento 175kg 🟢🟢🟢

3er intento 185kg 🟢🟢🟢

Continuó con el press banca

1er intento 120kg🟢🟢🟢

2do intento 126kg (record 🇦🇷)🟢🟢🟢

3er intento 131 (record argentino 🇦🇷)🟢🔴🟢*válido*

Peso muerto

1er intento 220kg🟢🟢🟢

2do intento 235kg🟢🟢🟢

3er intento 245kg🔴🔴🔴

En este último intento, pero una lesión en la mano provocó la caída de la barra y fue nulo. Sumando los 3 movimientos Maximiliano levantó un total, 551kg

Otra destacada para Cristobal Rozycky además del récord, es que estuvo dentro del top 6 de los pesos muertos más pesados contra otros atletas de -90kg y -100kg. ¡¡Felicitaciones…!!

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