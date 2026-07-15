Renovación de autoridades en la fuerza de seguridad local

Durante la mañana de este miércoles se oficializó el traspaso acordado con la Dirección General de Protección Ciudadana respecto a la conducción de la Jefatura de Policía de Seguridad Comunal de Las Flores. El comisario inspector Miguel Alfredo Paul concluyó sus funciones en el cargo cediendo su lugar al comisario Jorge Leandro Cafferata quien arriba proveniente de la localidad de Azul. La ceremonia protocolar se ratificó en la sede de la Estación Policía Comunal local bajo la supervisión del comisario mayor Ricardo Daniel Mocchetti, actual titular de la Región Interior Centro. El encuentro institucional estuvo presidido por el intendente municipal, Prof. Fabián Blanstein, quien asistió junto al subsecretario de Gobierno, Ricardo Spinelli, el secretario de Relaciones Institucionales, Martín Boggini, el director general de Protección Ciudadana, Hugo Gallardo y diversos directivos de delegaciones policiales complementarias. «Fue un período largo, extenso pero se ha logrado elevar la vara en materia de prevención de delitos. Hemos abastecido con creces lo que se nos pidió ydejamos una dependencia ordenada», indicó el comisario Paul. Por su parte, el nuevo titular -oriundo de Azul- manifestó que «recibo este desafío con muchas ganas de seguir el lineamiento del comisario Paul a quien conozco. Aprovecho también para agradecer al intendente municipal por haber confiado en mí. Daré todo de mí para que la gestión sea exitosa como hasta ahora. Estaré permanentemente acá en la sede».

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