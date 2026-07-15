La actividad bancaria en Las Flores será normal durante el Día de la Virgen del Carmen

Las entidades bancarias de nuestra ciudad informaron que el próximo jueves 16 de julio la atención al público se desarrollará con total normalidad. A diferencia de otros municipios de la provincia de Buenos Aires que decretan asueto por la celebración de sus Fiestas Patronales, las sucursales de Las Flores mantendrán sus puertas abiertas en sus horarios habituales . Los usuarios podrán realizar de forma presencial todos sus trámites financieros, el pago de servicios y la atención por caja sin ningún tipo de interrupción. De igual manera, se recuerda que los canales electrónicos como homebanking, aplicaciones móviles y la red de cajeros automáticos permanecerán operativos las 24 horas para garantizar el resto de las operaciones.

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