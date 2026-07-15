Hugo Gallardo, direc. de Protección Ciudadana: “Se destruyeron más de 100 motos con autorización de la provincia…”

Principalmente por los festejos del mundial, y los hechos de publico conocimiento, donde hay gente que ha perdido la vida y heridos por el fuerte festejo, invitamos al director de Protección Ciudadana comisario (R) Hugo Gallardo.

“Por estos festejos de la selección se ha puesto el foco de atención en el centro de la ciudad donde en general no hubo mayores problemas…por ahí algún desaforado que anda un poco más de la cuenta. En el último control estaba un poco intranquilo porque la gente a veces se pone eufórica y en ese caso no hay otra alternativa que pedir que intervenga la policía para controlar más, pero hay veces que la presencia de la policía no colabora a calmar la situación…La gente tiene todo el derecho de festejar, no lo niego, es el folklore del fútbol, pero cuando pasan chicos saltando en una camioneta no me gusta tanto porque es muy riesgoso. En la euforia hay que tratar de brindar el asesoramiento y consejo a los conductores. Hoy vamos a tratar de controlar aún más, porque hoy es un partido importante, pero si llega a ganar Argentina, vamos a tener que trabajar bastante…se ha implementado con cortes como el otro día, con hincapié a la policía en que haga un poco más que control. Se pensó también en reservar un lugar especial…es materia de charla, pero en 2022 la gente ya se concentraba en el obelisco y la plaza, caminaba hacia el municipio y eso quedó como una costumbre…”.

Sobre lo ingresó a la legislatura bonaerense sobre la seguridad en los campos y la caza furtiva, dijo: “En cuanto a la caza de campos, se comenzó a trabajar en ese tema con la Sociedad Rural, Patrulla Rural y municipio. Empezamos a aplicar la ley que habla de delito y hoy se trabaja en ese tema…notamos que no se viene tanto a cazar como antes…ahora el hombre de campo llama enseguida y se acciona el mecanismo de seguridad porque hay mayor control policial en la zona rural, lo que más se hace ruido es con la caza furtiva de noche porque también causa problemas. Por ahora acá estamos trabajando de manera coordinada y estamos bien en ese sentido…Patrulla Rural no habla de un flagelo continuo…se ha disuadido automáticamente, ahora la presencia policial está bien dotada con móvil y personal. Siempre pedimos por el tema de la Policía Vial que también controla la caza furtiva porque muchos vienen por ahí. Generalmente los fines de semana los móviles pasan por las quintas que es donde también se controla…pero lo que he reclamado es por Policía Vial, he gestionado más presencia y más material, no hay móviles y también controla la caza furtiva también pasan por ahí…”.

Sobre qué es lo que se debería mejorar en seguridad, dijo: “Cuando estaba yo en Policía siendo comisario en 4 ciudades diferentes, aprendí que la seguridad la hacemos entre todos…hay muchos hechos a veces por descuido del propio…. En la zona del Pago de Oro hubo problemas donde prácticamente no hay nadie, esta solo… el delito va a existir, el delito 0 es imposible…Puede haber hechos de hurto simple como dejar un cobertor de una moto, y que alguien se lo llevó, la moto o bici con la llave puesta o sin candado…uno también tiene que cuidar sus elementos personales. La juventud también es un poco descuidada…”.

Posteriormente se escucho el audio de la promoción del municipio de San Nicolas que destruyen las motos con andan con escapes libre, al cual reflexionó: “Acá si te secuestran una moto con escape libre te decomisan el caño, pero si pagás la multa la moto se debe devolver. A veces con alguna decisión coordinada se compactan motos más que nada cuando no pagan las multas que son caras o quedan mucho tiempo en los galpones. Con ese tema venimos trabajando de hace algunos años. Hemos hecho allanamientos…se ha investigado por denuncias hasta mías que yo lo veo en la calle…si lo veo se va a las cámaras, se investiga, se declara y así se han secuestrado motos. Hubo una vez 13 allanamientos simultáneos y hoy todos los días se secuestran. Tratamos de no ir al choque frontal como pasó en el último verano con las juntadas en Plaza España, se han solucionado bastante…ahora se destruyeron más de 100 motos con autorización de la provincia…”.

Con respecto a la educación vial, y las charlas escolares, dijo: “A veces no por hacerme ver, llamo la atención de la gente en bici y les digo que se fijen por dónde van porque te pasan por la derecha. Yo ando mucho en bicicleta y uno se tiene que cuidar…si nos caemos nos producimos un daño y más en moto. Es un arma y hay que saber cuidarla. Pese a que somos pocos tratamos de cubrir todas las necesidades… Somos 15 en el área de tránsito y estoy continuamente con ellos, hay una persona encargada de eso. Empezamos este año a infraccionar porque con la propaganda y los consejos ya casi no alcanza. Cualquier golpe si no tenés casco es muy complicado y mucha gente se niega a aceptarlo”.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA A HUGO GALLARDO.

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