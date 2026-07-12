Fiestas Patronales: continúa la Novena este lunes

(ver programa) Con el rezo del Rosario y la celebración de la santa misa desde las 19 horas, continuará esta semana, en el Templo Parroquial, la novena por la fiesta de nuestra santa patrona, Virgen del Carmen, que se llevará a cabo el próximo jueves 16 de julio. Este lunes 13 a las 19hs. habrá Misa «Por los difuntos». Previamente desde las 18hs. Adoración al Santísimo y Confesiones. El martes 14, Misa «Por los migrantes» mientras que el miércoles 15, Misa «Por las Vocaciones Sacerdotales» siempre a las 19hs.

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