Analía Damperat: “El humo de los incendios que nunca se termina de apagar nos afecta mucho”

En la mañana de hoy, conversamos con la vecina a la planta de basura a metros de la ruta nacional 3. La consulta a Analía es precisamente que nos describa la realidad de los trabajos que se están realizando en el lugar, ya que los incendios y la humareda se sigue observando hasta en la ciudad en ciertas ocaciones.

“Yo veía la ruta 3 pero después, pero me cambiaron el panorama totalmente para terminar viendo una montaña de basura… Últimamente se iba desparramando la montaña, se ha notado algún cambio con dos maquinas que ahora están trabajando, están achicando y lo debo reconocer, pero el humo de los incendios que nunca se termina de apagar nos afecta mucho…Fuimos a hablar con Bomberos y nos dijeron que harían faltan 200mm de lluvia de golpe o que tiraran tierra para que se apague…Antes teníamos el humo del basural de la laguna “La Blanca” y ahora el humo es de acá, dependemos mucho del viento, este de acá si lo prendieron es imposible apagarlo porque emana gas y se sigue quemando, se alimenta de la misma basura…” Ante la consulta si pensó mudarse ante tanto sacrificio, dijo: “Con sacrificio compramos una casa en el pueblo, pero la usan más mis hijas y nietas…Cuando se pone bravo acá nos tenemos que ir porque no se puede dormir, mudarnos cuesta porque nosotros nos costó mucho hacer nuestra casa acá y vivir de la tierra, no somos nosotros los que nos tenemos que ir…Hasta que no sellen esa celda o apaguen el humo o las bolsas que se vuelan no habrá solución, hay una fila de plantas que algo más o menos ayuda… Vemos dos camiones, pero calculo que deben haber venido más, pero por las plantas no alcanzo a ver bien…” En el final le consultamos si tuvo algún encuentro con el intendente Blanstein luego de su subida a la montaña de basura, dijo:“Al intendente me lo encontré en un remate y fue el único que se disculpó por el desastre que se causó, pero en todas sus funciones anteriores tiene que haberse enterado de lo que pasaba acá, no puede venir a sorprenderse de cómo está el lugar….Este gasto que están haciendo es por la falta de importancia que le dieron a la basura durante muchos años, ahora van a hablar de lo que se gasta en el lugar y estuvieron más de 20 años haciendo desastres, si lo hubieran tratado bien el tema no hubieran gastado tanto…El tema salubridad, ratones es tremendo, estoy con veneno continuamente. Es la única manera de más o menos sentirnos seguros. Todo es consecuencia de un mal trabajo, irresponsabilidad y esa es la bronca que me da, me guío en hechos, ya no en palabras porque no creo más…” Decía.

AUDIO COMPLETEO DE LA ENTREVISTA A ANALÍA DAMPERAT

About The Author