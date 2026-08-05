El papa León XIV viajará a la Argentina en noviembre

El sumo pontífice estará entre el 8 y el 11 de de ese mes. Antes irá a Uruguay y luego a Perú. Visitará la ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba, como había anticipado Infobae. El Gobierno activará un comité interministerial. Se prevén misas multitudinarias, una en la Avenida 9 de Julio.

Después de casi cuatro décadas, un Papa volverá a pisar suelo argentino. León XIV llegará el próximo 8 de noviembre para realizar una histórica visita de tres días, la primera de un Pontífice al país en 39 años y uno de los acontecimientos religiosos, políticos e institucionales más relevantes de los últimos años. Durante su estadía recorrerá la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba, en el marco de su primera gira por América del Sur desde el inicio de su pontificado.

La confirmación llegó hoy a través de la Nunciatura Apostólica, que difundió el siguiente comunicado: “El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, aceptando la invitación de los respectivos Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos países. Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre. El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo”.

Con ese anuncio, la Santa Sede puso fin a meses de versiones y confirmó oficialmente un viaje que el Gobierno argentino y la Iglesia Católica preparaban desde hacía varias semanas. Aunque todavía no está confirmado la letra chica de las actividades, se prevén que durante la visita se realicen misas multitudinarias, en la Avenida 9 de Julio, frente a la Basílica de Luján y en la capital mediterránea.

Cuando León XIV llegue a la Argentina habrán transcurrido 39 años desde la última visita de un Papa al país. El antecedente más reciente fue Juan Pablo II, en abril de 1987. Entre aquella visita y la que ahora protagonizará León XIV transcurrió por completo el pontificado de Francisco, el primer Papa argentino y latinoamericano de la historia, que nunca regresó al país.

El anuncio del Vaticano confirmó la información que Infobae había anticipado hace un mes. El 2 de julio, este medio reveló que la Santa Sede trabajaba reservadamente en una gira por Uruguay, la Argentina y Perú durante la primera quincena de noviembre, que la estadía en el país tendría una duración de tres días y que la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba aparecían como las escalas previstas del recorrido. Ese escenario terminó de consolidarse semanas después, con la llegada del nuevo nuncio apostólico a Buenos Aires, que abrió la etapa final de la organización.

About The Author