BM – miércoles 5 de agosto

CONSTRUIR COMUNIDAD ES TAREA DE TODOS: PRESENTACIÓN DEL TALLER DE PROMOTORES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES En la jornada de ayer, se llevó a cabo la presentación formal del Taller de Promotores de Niños, Niñas y Adolescentes, una iniciativa impulsada por el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA) para fortalecer el entramado social de nuestra ciudad. Desde la Secretaría de Desarrollo Humano, se informa a los inscriptos que el inicio de esta posibilidad de formación será el 12 de agosto, de 17 a 19 horas. La modalidad: 6 encuentros virtuales dictados por profesionales del OPNyA. Al respecto, desde el área se expresó: “Entendemos que nadie se realiza en soledad, porque los derechos de nuestras infancias y juventudes se construyen y garantizan en comunidad. Por eso, este Taller no es solo una capacitación, es una invitación a convertirnos en puentes que unan a las familias con las instituciones y el Estado. Estamos convencidos de que, al fortalecer nuestras redes comunitarias, estamos construyendo un futuro más justo para cada pibe de Las Flores.”

RECOMENDACIONES PARA LA FAENA DE CERDOS DESTINADOS A CONSUMO PROPIO Desde la Municipalidad, en conjunto con SENASA, se recuerda a los vecinos y productores que realizan la faena de cerdos para consumo propio, la importancia de cumplir con las recomendaciones sanitarias para prevenir la triquinosis, una enfermedad grave pero 100 % prevenible. Es indispensable realizar el análisis de triquinosis a todos y cada uno de los cerdos faenados. El diagnóstico debe efectuarse por cada animal, ya que es la única manera de garantizar que la carne sea apta para el consumo. Asimismo, es fundamental realizar el correcto manejo y envío de las muestras. La muestra debe consistir en una porción de diafragma (entraña) y nunca debe congelarse, ya que esto dificulta la realización del diagnóstico. Si no puede entregarse el mismo día de la faena, debe conservarse refrigerada en la heladera hasta el momento de su entrega. Desde el Municipio se recuerda que analizar cada animal y entregar correctamente la muestra, constituye la principal medida de prevención para proteger la salud de las familias y de toda la comunidad.

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