5 de agosto de 2026

Alpha 91.5 Mhz

Siempre cerca tuyo

Hospital Las Flores: charla abierta en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia

6 minutos atrás Fm Alpha

Se llevó adelante en nuestro Hospital una charla abierta a la comunidad sobre la lactancia, desarrollada dentro del curso de preparación integral para la maternidad y la paternidad. La misma estuvo a cargo del Servicio de Obstetricia del nosocomio y propició un espacio de intercambio, aprendizaje y acompañamiento. La Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebra todos los años del 1 al 7 de agosto en más de 170 países. Esta campaña global se realiza buscando generar conciencia y acciones concretas para proteger y apoyar este derecho fundamental. El enfoque se centra en «Lactancia materna para un comienzo sostenible en la vida: fortalecer lo que funciona». El objetivo clave es consolidar los sistemas de apoyo y las herramientas comunitarias que ya han demostrado ser eficaces en los ámbitos de la salud, el trabajo y las familias. «Agradecemos a todas las personas que participaron y al equipo que hizo posible este encuentro», indicó el equipo organizador.

About The Author

Fm Alpha

See author's posts

Más historias

Ciclo Anfitrión en Del Borde Teatro: llega «Lazarillo de Riachuelo»

1 hora atrás Fm Alpha

BM – miércoles 5 de agosto

2 horas atrás Fm Alpha

Hablamos con Matías Moscoso por su edición “Chanchos en la ruta”

3 horas atrás Fm Alpha

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Por si te lo perdiste...

Hospital Las Flores: charla abierta en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia

6 minutos atrás Fm Alpha

Ciclo Anfitrión en Del Borde Teatro: llega «Lazarillo de Riachuelo»

1 hora atrás Fm Alpha

BM – miércoles 5 de agosto

2 horas atrás Fm Alpha

Hablamos con Matías Moscoso por su edición “Chanchos en la ruta”

3 horas atrás Fm Alpha
©2021 Fm Alpha 91.5 Mhz - Las Flores | Newsphere por AF themes.