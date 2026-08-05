Hospital Las Flores: charla abierta en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia

Se llevó adelante en nuestro Hospital una charla abierta a la comunidad sobre la lactancia, desarrollada dentro del curso de preparación integral para la maternidad y la paternidad. La misma estuvo a cargo del Servicio de Obstetricia del nosocomio y propició un espacio de intercambio, aprendizaje y acompañamiento. La Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebra todos los años del 1 al 7 de agosto en más de 170 países. Esta campaña global se realiza buscando generar conciencia y acciones concretas para proteger y apoyar este derecho fundamental. El enfoque se centra en «Lactancia materna para un comienzo sostenible en la vida: fortalecer lo que funciona». El objetivo clave es consolidar los sistemas de apoyo y las herramientas comunitarias que ya han demostrado ser eficaces en los ámbitos de la salud, el trabajo y las familias. «Agradecemos a todas las personas que participaron y al equipo que hizo posible este encuentro», indicó el equipo organizador.

About The Author