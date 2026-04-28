Nueva Comisión Directiva en el Club Atlético Avellaneda de Las Flores

El pasado jueves 23 de abril se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria donde quedó conformada la nueva Comisión Directiva que estará al frente de la institución. El club renueva su compromiso con el crecimiento, el trabajo en equipo y el desarrollo de sus actividades.

Presidente: MYRIAN HUSSON

Vicepresidente : FABRICIO OMAR PESCH

Secretario: GUSTAVO RAUL DAGOSTINO

Prosecretario: VICTOR OSCAR SANTUCHO CUBILLA

Tesorero: CARLOS AMADO GIOIA

Protesorero: PABLO GASTON GARCIA ROMERO

Vocales Titulares:

ANA MARIELA RAFECA

CRISTIAN AMAITRAIN

Vocales Suplentes:

SERGIO BARRAGAN

Revisores de Cuentas:

HERNAN PATRONELLI

ALEJO GARCIA ROMERO

Revisor de Cuentas Suplentes: