Nueva Comisión Directiva en el Club Atlético Avellaneda de Las Flores
El pasado jueves 23 de abril se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria donde quedó conformada la nueva Comisión Directiva que estará al frente de la institución. El club renueva su compromiso con el crecimiento, el trabajo en equipo y el desarrollo de sus actividades.
Presidente: MYRIAN HUSSON
Vicepresidente : FABRICIO OMAR PESCH
Secretario: GUSTAVO RAUL DAGOSTINO
Prosecretario: VICTOR OSCAR SANTUCHO CUBILLA
Tesorero: CARLOS AMADO GIOIA
Protesorero: PABLO GASTON GARCIA ROMERO
Vocales Titulares:
ANA MARIELA RAFECA
CRISTIAN AMAITRAIN
Vocales Suplentes:
SERGIO BARRAGAN
Revisores de Cuentas:
HERNAN PATRONELLI
ALEJO GARCIA ROMERO
Revisor de Cuentas Suplentes:
FEDERICO SILVA
Desde la institución, se les desea el mayor de los éxitos a las nuevas autoridades en este desafío.