28 de abril de 2026

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Nueva Comisión Directiva en el Club Atlético Avellaneda de Las Flores

31 minutos atrás Fm Alpha
El pasado jueves 23 de abril se llevó a cabo la Asamblea General Ordinaria donde quedó conformada la nueva Comisión Directiva que estará al frente de la institución. El club renueva su compromiso con el crecimiento, el trabajo en equipo y el desarrollo de sus actividades.
▪️ Presidente: MYRIAN HUSSON
▪️ Vicepresidente : FABRICIO OMAR PESCH
▪️ Secretario: GUSTAVO RAUL DAGOSTINO
▪️ Prosecretario: VICTOR OSCAR SANTUCHO CUBILLA
▪️ Tesorero: CARLOS AMADO GIOIA
▪️ Protesorero: PABLO GASTON GARCIA ROMERO
🔶 Vocales Titulares:
▪️ ANA MARIELA RAFECA
▪️ CRISTIAN AMAITRAIN
🔷 Vocales Suplentes:
▪️ SERGIO BARRAGAN
🟩 Revisores de Cuentas:
▪️ HERNAN PATRONELLI
▪️ ALEJO GARCIA ROMERO
🟨 Revisor de Cuentas Suplentes:
▪️ FEDERICO SILVA
Desde la institución, se les desea el mayor de los éxitos a las nuevas autoridades en este desafío.

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