Aldo Valente Coord. de la Esc. Orquesta: “El objetivo es tratar de tener dos orquestas con 200 chicos”

Fue en “El Periodístico” del día de la fecha ante la actuación de esta noche en el Salón Rojo del municipio con entrada libre. Valente, promotor del proyecto, contaba: “Los chicos tienen una gran ansiedad, pero bien porque estudiaron mucho, tenemos invitados como la Orquesta de Varela, es una linda propuesta que nos tiene muy entusiasmado… La sorpresa es de los chicos donde todos van a poder visualizar lo que hicieron, además habrá otros ritmos musicales, hacer algo con el Coro, cantar con Yamil (Gelené). Es muy lindo acompañar e interactuar con músicos locales, la propuesta que se viene en el Salón Rojo es esa, que nuestra Orquesta Escuela toque con artistas invitados…con la presentación de hoy es la cuarta vez que nos presentamos, estuvimos en el Teatro, el municipio, hicimos unas muestras en la Escuela 21 y esta noche es la cuarta… Empezamos con una matrícula de 38 y hoy son 90, hay chicos en esperan porque no tenemos instrumentos para todos… Estamos gestionando eso como así también horas cátedras. El objetivo es tratar de tener dos orquestas con 200 chicos, primero una orquesta inicial con matrícula nueva y una orquesta estable. Y hacer un módulo nuevo llamado ensamble que son los que van a actuar siempre en el salón rojo en este nuevo ciclo, esperemos no desentonar, los artistas programados hasta septiembre son muy buenos y esperemos estar a la altura. Los chicos tienen 3 cursos, lenguaje musical, instrumento y taller orquestal. Hay talleres que se van incorporando como viento, cuerda y madera que cada docente dirige un taller, se realiza para un aprendizaje más rápido. Luego se reúne todo en un taller orquestal…Mi preferencia es una orquesta sinfónica para que sea un estandarte de Las Flores y vamos por ese camino, que en algún acto puedan ejecutar el Himno y otras canciones patrias. Por ejemplo, próximamente estudiaremos el himno local. La música lo que tiene que genera esa sensibilidad en los chicos y van a tener un futuro desde esa sensación hacia todo lo que le rodea. Soñamos con un futuro mejor. Este programa pertenece a la provincia y hay más de 116 en toda la provincia. La primera orquesta nació en Chascomús. Uno está conectado todo el tiempo con músicos y profesionales, días pasados pudimos asistir a visitar el Teatro Colón y fuimos invitados por uno de nuestros profesores. Se logró también gracias al municipio que nos facilitó la movilidad, es importante que nuestros alumnos puedan visibilizar ese lugar, la acústica, ver músicos en vivo, es algo de nivel muy alto. La matrícula tomamos a partir de los 6 años hasta los 17. A todos los chiquitos que vienen les decimos que sí, tenemos tres chicos de 5 años que pueden tener posibilidad porque les interesa mucho…Los chicos que se van a presentar hoy empezaron de cero, no sabían nada de música. La lectura musical ofrece la posibilidad de empezar solos también aprenden a leer con sus partituras…También destaco el trabajo de los papás para llevar a sus hijos…” remarcaba Valente.

Audio de la entrevista

