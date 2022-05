Alegría y felicidad en Plaza España con «Un circo entero»

La Secretaría de Cultura, el pasado sábado le brindó a la comunidad la posibilidad de disfrutar en Plaza España de un espectáculo circense a cielo abierto que fue del agrado de todo el público que se acercó a presenciarlo. Numerosas familias florenses, con palmas y mucha alegría acompañó la propuesta que trajo a Las Flores la Compañía un Circo Entero. Con la gran animación del payaso Mameluco Chimoltrufio y la brillante actuación en el trapecio de Lubila Bellavista, la jornada estuvo envuelta en sonrisas, alegría y cerrados aplausos en los mejores momentos del espectáculo. La calidez y la absoluta predisposición «Mameluco Chimoltrufio» y «Lubila», los dos integrantes que animaron la tarde, llevó a una gran cercanía e interacción con los niños y niñas que con mucha atención y muestras de felicidad pasaron un mágico momento.

CARIÑOS Y AFECTO POR EL DÍA DEL ANIMAL El viernes pasado los/as niños/as de los Centros de Promoción Comunitaria Centro Oeste, Centro Sur, Centro Ositos Cariñosos, Centro Oeste, Centro Los Manzanares, Centro Norte, Centro Villa Pardo y Jardín Maternal Eva Perón realizaron diferentes actividades, paseos y charlas en conmemoración del día del animal. Fue una jornada llena de alegría y el afecto mutuo por los animalitos.

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y SUSTENTABLE PARTICIPÓ EN EL LANZAMIENTO DEL PROGRAMA FOMENTAR EMPLEO El Gobierno Nacional lanzó oficialmente el Programa Fomentar Empleo, con el objetivo de brindar ayuda a los sectores más vulnerables.

El Programa fue creado por Resolución 647/2021 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Fomentar Empleo está dirigido a personas que se encuentren en búsqueda activa de empleo y que no hayan tenido trabajo registrado en los últimos tres meses. De la reunión por zoom participaron, el secretario de Desarrollo Productivo y Sustentable Lic. Cristian Chiodini y el Responsable del Servicio Municipal de Empleo Pablo Aranda. Próximamente se estará informando la modalidad de inscripción al Programa.

FUERON TODOS APLAUSOS PARA BENJA LABRIOLA Gran noche la del pasado sábado en el Salón Rojo en Folclore para Escuchar. El ciclo de la Secretaria de Cultura que conduce Fernando Calles estuvo muy bien animado con la presentación de Benja Labriola, un cantante y guitarrista folclórico oriundo de Barker (Benito Juárez), quien estuvo acompañado por Alejandro Marchesotti en percusión y Pepe Filcho en guitarra y voz. Los ritmos folclóricos estuvieron matizados también por el baile, ya que dos parejas del público se animaron también a improvisar una pista en el lugar donde danzaron y recibieron un caluroso aplauso de los espectadores. Chacareras y composiciones clásicas, ejecutadas en canciones de propia autoría que se cruzaron con otros temas folclóricos de prestigiosos poetas de nuestro país, despertaron el interés y la aceptación de la gente que concurrió a presenciar el espectáculo. El ciclo Folclore Para Escuchar, temporada 16, volvió a demostrar la calidad y calidez que envuelve a este evento que en mayo ya se prepara para ofrecer una nueva realización. El intendente Alberto Gelené y la secretaria de Cultura Enriqueta Montórfano también estuvieron en el Salón Rojo acompañando la nueva presentación del ciclo.

UNA PRESENTACIÓN CON FUERTE CARGA EMOCIONAL El pasado sábado en el Salón Rojo Municipal Eduardo Dubor y Guillermo Vidal, presentaron a la sociedad florense una brillante labor fotográfica denominada “130 años de trabajo industrial” en Las Flores. El intendente Alberto Gelené, en su discurso de apertura, destacó el trabajo patrimonial histórico de los autores de la muestra que fue presentada de manera virtual. Eduardo Dubor y Guillermo Vidal explicaron en detalles los alcances de lo que significó la captación de las secuencias graficas que fueron realizadas por los dos fotógrafos entre los años 2019 y 2021. Hay imágenes brillantes del primer establecimiento industrial de Las Flores que fue la fábrica de chacinados Raineri- Ramó de 1891, hasta de la actual y moderna fábrica de queso y productos lácteos de Buffala llamada La Delfina. La presentación, que fue seguida con muchísima atención por el público que se acercó al Salón Rojo, estuvo matizada también por la interacción de los autores de la muestra con la gente que realizó preguntas relacionadas con los momentos en los que se lograron captar las imágenes.

Fotografías de lugares que dejaron de funcionar como La Panificadora, como así también imágenes de las actuales fábricas que se encuentran operando normalmente en este presente en el Sector Industrial Planificado de nuestra ciudad, conforman una secuencia de 97 fotografías que demuestran la importancia de la historia del trabajo y de los y las trabajadoras de Las Flores.

Una gran obra, que aporta un valor incalculable patrimonial a nuestra historia como ciudad. La Secretaría de Cultura y la Municipalidad de Las Flores, que acompañaron la presentación con sus máximos referentes, felicitan y destacan de sobremanera esta brillante labor de Eduardo Dubor y Guillermo Vidal, profesor y alumno avanzado respectivamente, del Taller de Fotografía Municipal.

CICLISMO: MARTA SCARONI SUBCAMPEONA ARGENTINA EN LA ESPECIALIDAD PELOTÓN La Secretaría de Deportes felicita a Marta Scaroni por su excelente participación en el Campeonato Argentino de Ruta Master y Elite II, reservado para la categoría damas más de 56 años, que se disputó desde el jueves 28 de abril hasta el domingo 1º de mayo en el autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos (4.279 metros), con la organización de la Agrupación de Ciclismo Pancho Ramírez y la Asociación Ciclista Río Uruguay, y fiscalización de la Federación Argentina de Ciclismo Pista y Ruta. A la medalla de oro lograda en la prueba CRI (contrarreloj individual), donde obtuvo el bicampeonato, la florense se quedó con el subcampeonato en la carrera de pelotón, que incluyó cinco vueltas (21,395 Km.) y estuvo muy cerca de repetir el título conquistado en año pasado en el autódromo Eusebio Mancilla de Junín. En este caso se impuso Patricia Gorosito (ACOBA), segunda resultó Marta Scaroni (Federación de La Plata), 3º) Marisa Gómez (ACINOBA), 4º) Mirta Susana Bonjour (Federación Juninense) y 5º) Mónica Delia Suárez (Federación Sanjuanina).

LAS FLORES BÁSQUET OBTUVO TRES TRIUNFOS SOBRE CHACARITA DE AZUL El pasado sábado 30, en el Gimnasio del Centro de Educación Física Nº 6, se llevó a cabo la sexta fecha del Torneo Apertura que organiza la Asociación de Básquetbol de Olavarría, donde Las Flores Básquet recibió la visita de Chacarita de Azul, arrojando la jornada saldo favorable para los locales dirigidos tácticamente por el entrenador Pablo Roncoli, con 3 victorias sobre 5 partidos disputados. La categoría Mini se impuso 49 a 16, en un encuentro muy bien jugado por los dueños de casa, tomando siempre la iniciativa y plantando su juego siempre en terreno de ataque. El triunfo nunca peligró, ya que con una muy buena defensa impidió al “funebrero” tener muchas posibilidades de gol. Por su parte la divisional U13, conformada prácticamente en su totalidad por el plantel de Mini, cayó derrotada por 53 a 19. En este enfrentamiento se notó la diferencia física entre ambos planteles, lo que realmente fue un gran impedimento para los locales. Asimismo, los U15 disputaron dos encuentros, debido a que la visita tiene un equipo “A” y uno “B”. Versus el elenco “A”, fue derrota para los florenses por 57 a 50 en el marco de un cotejo entretenido, con supremacía de Chaca en los primeros 3 cuartos, pero no se notó en el resultado ya que no podía establecer una diferencia que marcara cifras definitivas en el tanteador. Tal es así que con gran impulso anímico que venía desde la tribuna, los dirigidos por Roncoli llegaron a ponerse a 3 puntos en el último parcial, aunque el esfuerzo no alcanzó y el partido se cerró con diferencia de 7 en favor de la visita. Una gran ventaja dio los anfitriones al errar gran cantidad de tiros libres provocados por la insistencia en el ataque, que hubieran dado vuelta el resultado. Otra fue la historia con el equipo “B”, ya que la victoria quedó en manos de los florenses por 82 a 26 con una grandísima actuación de nuestros chicos a pesar de medirse con un débil rival. Desde el salto inicial hasta la disputa de la última pelota fue para los nuestros, floreándose por momentos con un gran nivel de juego. Finalmente, en la categoría U17 también ganó Las Flores Básquet, esta vez por 52 a 48.

El trámite fue duro y trabado, con gran cantidad de faltas por parte de ambos equipos.

En el primer tiempo la visita estableció una defensa en zona, cerrando todos los caminos al ataque de los locales, quienes tampoco supieron cómo resolver esa situación dilapidando muchas posibilidades de gol. Por su parte, los azuleños con buena defensa y ataque se llevaron la primera parte por 7 puntos. En el inicio de la segunda instancia, los florenses ingresaron con más ideas que le permitieron achicar el marcador, empatar y pasar adelante, más aún cuando Chacarita intentó cambiar su táctica defensiva. Ahí los dirigidos por Roncoli pudieron desplegar un interesante nivel y establecer cierta diferencia, pero nuevamente los visitantes volvieron a defender en zona y las dudas en Las Flores Básquet surgieron nuevamente. En el apuro de cerrar el partido los errores fueron para los dos equipos, donde nuestro representativo se equivocó menos y supo mantener una pequeña ventaja que le dio la posibilidad de quedarse con la victoria.

REGISTRO DE MAYORES CONTRIBUYENTES 2022 La Municipalidad de Las Flores comunica que se encuentra abierto, por QUINCE (15) días el Registro de Mayores Contribuyentes. Los interesados podrán inscribirse, descargando la FICHA DE INSCRIPCIÓN DEL REGISTRO DE MAYORES CONTRIBUYENTES 2022, de la página web oficial del Municipio



O personalmente en la Secretaría de Gobierno en el horario de 7,30 a 13 horas. Una vez cumplimentada y firmada se deberá entregar en la Secretaría de Gobierno, en el horario de 7,30 a 13 horas.

«EL GOBERNAR ES CREAR TRABAJO Y EN ESE CAMINO GENERAMOS TRABAJO GENUINO PARA LOS FLORENSES A TRAVÉS DE DECISIONES DE DESARROLLO PARA TODA LA COMUNIDAD» Ayer por la mañana se llevó a cabo el acto por el día del trabajador que tuvo lugar en la Plazoleta de los Trabajadores del Barrio Empleados de Comercio. El acto estuvo encabezado por el intendente Alberto Gelené quien agradeció la presencia de todos, funcionarios, gremios, trabajadores, cura párroco, concejales, autoridades, organizaciones y público presente. Se entonaron las estrofas del Himno Nacional y luego el intendente Alberto Gelené junto al Presidente del HCD, Fabián Blanstein y a la Presidente de la Asociación Vecinal del Barrio Empleados de Comercio, Sra. Rosa Bucci, colocaron la ofrenda floral al pie de la ermita a San José Obrero. El intendente Gelené expresaba, “encontrarnos es muy importante y tenemos que valorizar estas fechas, encontrarnos con la familia trabajadora para quienes tenemos las convicciones de que el trabajo es dignidad, de que el trabajo es el que ordena la vida de cada familia y por eso también no debemos de dejar de reconocer en primer término el trabajo de nuestras mujeres, de nuestras madres, esposas e hijas en el hogar, en fortalecer lo más importante que es la familia”. “Primero es la colaboración, la solidaridad, pero fundamentalmente y en el lugar que cada uno nos desempeñamos, es que la relación con el compromiso hacia el trabajo tiene que ser desde la vocación por el bien común y eso es lo que nos va a salvar, que es poder trabajar y representar a los trabajadores desde el compromiso y el esfuerzo para que las condiciones de todos los trabajadores y trabajadoras sean las mejores. Es importante que tengamos en cuenta las políticas que favorecen el compromiso de generar trabajo y de tener trabajo digno, tenemos que plantear las modificaciones y los procesos que hagan más justa la distribución del crecimiento, a través del trabajo. Todos los trabajadores tienen la necesidad de tener un salario que acompañe las necesidades de desarrollo, de vida digna de cada uno de nosotros”. Sostuvo. Para cerrar su discurso manifestó, “me he ocupado junto a Fabián y a todo el equipo que me acompaña de que en Las Flores haya trabajo, porque si la dignidad es el trabajo. Gobernar es crear trabajo y en ese camino generamos trabajo genuino para los florenses a través de decisiones de desarrollo para toda la comunidad. Y hoy podemos ver que los florenses tienen trabajo a partir de las obras de infraestructura que se llevan adelante en Las Flores de distintos orígenes, tanto nacional, como provincial y municipal”. También el intendente Alberto Gelené acompañado por el presidente del HCD Fabián Blanstein entregaron una placa en homenaje a todos los trabajadores a Carlos Cirulli por su dedicación y responsabilidad como trabajador de la Municipalidad de Las Flores en las obras y acciones en beneficio de la ciudad y los vecinos. A su vez llevaron adelante unas palabras, el cura párroco Martin Ripa, Rosa Bucci, presidente de la Asociación Vecinal del Barrio Empleados de Comercio, el Sr. Hernán Patronelli, Presidente de la Confederación General de Trabajadores de Las Flores, Federica Urdaniz de la UETP y Gaby Gómez Santos.

(Adelanto Boletín Municipal)

