Alejandra Quintieri: Apoya a los candidatos que lleva Ramón Canosa

La actual concejal (pro-cambiemos) visitó este viernes el programa “El Periodístico” de la 91.5Mhz. Se refirió a la labor legislativa al tiempo que manifestó su apoyo a la lista de pre-candidatos de la oposición de cara a las PASO 2021. También hizo un recorrido por su paso por la secretaría de salud durante la gestión del ex intendente Ramón Canosa. Como profesional de la salud opinó sobre el actual Plan de Vacunación que se lleva adelante. “Creo que el gobierno se jacta cuando dice que tenemos una de las mejores vacunaciones, pero personalmente creo que es lamentable por cómo se planeó. Podríamos haber tenido más cantidad de vacunas y hacer una campaña más profunda. Se pudo haber tenido menos cantidad de muertos. Dependíamos mucho de los convenios con Rusia e India pero en otras partes había vacunas y no se hizo nada. Despreciamos un montón de vacunas que podríamos haber tenido mucho antes. En una panademia cuando las decisiones llegan tarde es grave”, explicó Quintieri. Y dijo luego que “tenemos apenas un 15% de vacunados con dos dosis cuando el mundo ya habla de una tercera dosis. No podemos decir que somos un ejemplo porque estamos llegamos tarde. La vacunación es un gran negocio, no somos los únicos. Europa no deja entrar ciertas vacunas, nosotros las vacunas que dejamos entrar no recibimos las dosis necesarias en cantidades necesarias, no es una crítica para poner palos sino para reflexionar y saber que las cosas se pueden hacer mejor. Ya se está hablando del tema laboral por ejemplo de que todos tienen que estar vacunados para volver a trabajar. Somos un país que tiene un muy buen esquema de vacunación y se cumple. Son vacunas nuevas y no tenemos muchas experiencias pero hay plataformas conocidas y podemos hacer alguna comparación. Las más nuevas y recientes que uno puede mirar con precaución. Me han llamado adolescentes y les digo que hay que dársela. Es la única forma de darle batalla a este virus”. Quintieri opinó luego que “durante los años venideros vendrán virus como éstos”. Sobre la política y la gestión, la concejal dijo que “la primera vez que incursiono en política fue cuando Ramón me llamó mucho antes de las elecciones y eso me gustó. Nos pidió un proyecto de salud, nos preguntó hacia dónde queríamos que se dirigiera la salud a nivel local y así empezamos a trabajar, creamos un gabinete con propuestas, quedamos con Marcos (Basoalto). Fuimos muy críticos de nuestra función porque quedaron cosas por hacer pero se hicieron cosas muy importantes, pudimos lograr traer SAME a Las Flores, eso fue un espaldarazo porque fuimos directamente con el apoyo de Ramón. Hicimos una propuesta de traer médicos jóvenes, no pudimos terminar muchas cosas en los CAPS. Creamos y fortificamos la figura del agente sanitario. Fueron cosas importantes, a veces no se sabía lo que hacíamos porque éramos nuevos en política. Voy a defender y apoyar a esta lista. Va a ser una campaña política rara por la pandemia porque ahora no podemos tener ese cara a cara. Dejamos una salud preventiva armada, gracias a eso se pudo surfear la pandemia porque el SAME pudo estar siempre cumpliendo una gran función. Son cosas que se hicieron en la anterior gestión y hay que recordarla. Como concejal tomamos la bandera en incorporar a Las Flores en la Zona Fría, se hizo un gran trabajo con el grupo, con el bloque, se envió, Ramón me dio la posibilidad de comunicarnos con algunos diputados nacionales a quienes les llegó el proyecto. Desde el Concejo, votado por unanimidad, se visibilizó el tema”.

ENTREVISTA A ALEJANDRA QUINTIERI