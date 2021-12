Alejandro Paniagua, Pte. Del Aeroclub Las Flores: “El 2022 será nuestro centenario”

Luego del impecable trabajo realizado en el marco del traslado de un menor a La Plata el presidente del Aeroclub contó detalles de lo sucedido al tiempo que contó cómo está trabajando la institución apuntando al año de su centenario, que tendrá lugar en 2022.

“Seguimos trabajando para que esto siga funcionando de la mejor manera. Hoy en día con todo lo que está pasando estamos con un gran equipo de trabajo y como todo saben lo nuestros se da a conocer en situación extrema. Cuando es algo normal estamos como escondidos. Hace 4 años que asumí, es el segundo período a cargo, cuando llegamos había dos aeronaves que no funcionaban…la aeronáutica es una actividad cara en lo que es reparación por los controles que tiene, nos tocó el tema de la autovía con la clausura de pista, estuvimos un año luchando y luego la pandemia, pero se puso en condiciones, hoy el aeródromo está habilitando tanto diurno como nocturno….el caso del menor trasladado como otros que han ocurrido en su momento “”es todo coordinación previa”, primero el aeródromo debe estar en condiciones con las medidas de seguridad que se prueba siempre, con grupos electrógenos, de cuando se inicia el pedido de traslado hasta que llega el avión, el encendido de lucen de pista es de uso manual, es por un tema de seguridad que no usamos lo automático, preferimos manejarnos de esa forma, desde el nosocomio donde uno transmite la alarma de traslado, bomberos, jefe del aeródromo, es pura coordinación…el caso del chiquito..El avión llegó a las 19 hs y tuvo una espera larga hasta que salió 22:45,. Funcionó todo perfecto y no tuvimos quejas, todo fue excelente, fue una labor intensiva y con mucho criterio y seguridad….Por el lado de la dedicación que emplea la institución como escuela de pilotos, dijo: tenemos dos aviones escuelas un PA-11 que está reconstruido a nuevo, ese avión está muy bien sin tener que ver el año de fabricación.. luego un PA12 que está en condiciones, hace poco le hicimos motor, los dos están impecables, luego hay aviones privados dentro del hangar..la idea a futuro es que poder cambiar uno de los aviones y comprar un avión que nos permita dar otro tipo de cursos, para que los alumnos no emigren, estamos en tratativas de un Cessna 150 , es otro tipo de avión que se puede volar nocturno, con otras características, es un saltito de nivel en la categoría de escuela, biplaza, es una avión común…Ante la llegada del centésimo aniversario en el mes de mayo, expresó: En mayo cumplimos 100 años fundado en 1922..el proyecto era hacer un festejo, lo hablamos con el municipio y la comisión pero decidimos postergar por la época, el frío, la actividad aeronáutica se tiene que dar en buenas condiciones..Para septiembre u octubre, que participe toda la gente de Las Flores y hacerlo gratis. Estamos trabajando con fuerza aérea para que traiga aviones y con Tandil para hacer unas pasaditas con unos Pampa, Cicaré de Saladillo, lo queremos organizar bien, 100 años no se cumplen todos los días. Los fondos se financian con lo que es la explotación de esas hectáreas que cada vez nos quedan menos, hoy son 45 y la escuela de vuelo, las dos cosas nos tocaron muchísimo, y también emprendemos como toda actividad de siembra, dependemos del tiempo, es decir, se sembró maíz, recaudamos tanto, se puede o no tener ganancia según el tiempo, nos ha pasado. Finalizando, dijo: Hace poco nos visitó el director de aeronavegación Fabio Michelli, a cargo de los aeródromos bonaerenses, y se llevó una muy linda expresión de nosotros…es provincial pero depende del municipio porque hay un decreto que la provincia que pasó la explotación y mantenimiento al municipio. Le queremos poner mucho hincapié a la escuela, incorporamos un instructor de Saladillo, queremos charlar con la gente joven para que tomen conocimiento y se sumen a la actividad.

ENTREVISTA COMPLETA A ALEJANDRO PANIAGUA

