Alerta!!! Estafas virtuales a la orden del día

En las últimas horas se conocieron denuncias de vecinos a quienes les «hackean» su servicio de mensajería Whatsapp para luego enviar a sus contactos pedidos de dinero a través de un depósito a alguna cuenta bancaria específica. Una de las victimas es Eliana, quien habló este viernes en «El Periodístico» con Ernesto Varela.

Muy preocupada por lo sucedido porque hasta altas horas de la madrugada me mandaban por Facebook gente que yo no conozco, gente de porque yo le estaba pidiéndole dinero, usan mi número y mi foto, tanto para mis contactos como para la gente que no conozco. Me ingresa un mensaje de Whatsapp y era un adolescente que pensé que era algún compañero de mi hijo, decía, estás, respondí quién era, era un número de acá por la característica. Lo que me dice esta chica es que era de Geografía de 2do,. Le dije que se había confundido que yo no era profesora, me entra un mensaje común con un número de código, cuando quiero entrar a whatsapp me encuentro que me habían bloqueado, enseguida a todos mis contactos les llega un mensaje donde dice que yo pedía dinero. Me bloquearon mi Whatsapp y no pude usar más, esta persona lo está usando. Hasta anoche me estaban usando mi Whatsapp. Hasta el momento ningún damnificado, a una amiga casi le pasa. Hay gente también que no conozco y nunca traté que también le piden dinero. Ayer fui a la comisaría y planteé lo que había sucedido, no me hicieron estafa, me hackearon la cuenta, al no tener una estafa directa no me tomaron la denuncia pero me tomaron los datos. Lo mejor es llamar por teléfono, todos mis contactos me mostraron los mensaje y me da mucha impotencia. Usan mi nombre y apellido para pedir dinero. Yo quedo expuesta. recomendaba a modo de precaución Eliana.

ENTREVISTA COMPLETA A ELIANA RAFECA