Alfredo Peralta: Gran expectativa por la 76º Exposición Rural

Luego del freno que puso la pandemia a todos los eventos de gran envergadura, la Sociedad Rural de Las Flores vuelve a organizar la particular exposición. El espectáculo se realizará entre el 22 y 25 de septiembre y Alfredo Peralta es el productor ejecutivo en la venta de los stand.

“Hace casi un mes que comenzamos con todos los preparativos luego de dos años de pandemia. Viene muy bien, está casi todo cubierto, hay mucho entusiasmo, hay ganas de salir y los expositores tienen ganas de mostrarse, será prácticamente lo mismo del 2019 con un patio de comidas, artesanías, regalos, maquinarias, automotriz. Por ahora todo viene bien.

“Se va a armar seguro algún espectáculo, la cantina no se va a habilitar esta vez, si se va a contar con un patio de comida, artesanías, regalos…en lo que hace al valor de los stands hay costos de 3 mil a 15-20 mil según el lugar, espacio y tamaño. Estamos casi en los mismos valores del 2019, hoy 10 mil pesos es muy poco, casi nada, es preferible cobrar un peso menos y que la Rural no esté vacía, le damos la posibilidad a todos que estén presente y tengan tres días laborales, siempre rogando que el tiempo nos acompañe..en un año llovió todo el fin de semana, recuerdo que una vez hablamos con la comisión para que el próximo domingo pudieran estar de nuevo los expositores, fue el fin de semana siguiente, justo coincidió el Encuentro de Motos, y aunque parezca mentira se largó a llover de nuevo, pero bueno, lo tomo como una bendición. Remarcaba.

“La entrada es libre y gratuita, no surte efecto creo yo el cobro, tal vez el estacionamiento, algo simbólico que no es para la rural, es para una institución. En la zona también es gratis, ya es un formato prácticamente, la única que cobra es Tandil porque lo organiza una empresa y es diferente. Son cuestiones de las comisiones, acá se empezó a cobrar en un par de oportunidades hasta que pudimos conversarlo” Sobre algún medio de transporte popular para llevar a la gente a la expo dijo: Parece que me lees el pensamiento, yo iba a hablar con nuestro intendente y está la posibilidad de poner una combi de la plaza a la rural, incluso algunos expositores lo pidieron, por ejemplo, en Tapalqué (que yo organizo) hay dos micros eléctricos para llevar a la gente. Afirmaba.

ENTREVISTA A ALFREDO PERALTA

