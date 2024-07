Allanaron dos viviendas y secuestraron elementos en la causa que investiga un robo a un productor rural

Tres teléfonos celulares, una motosierra y algunas prendas, entre otros elementos de interés para la causa, fueron secuestrados por la Policía durante dos procedimientos llevados a cabos en Rauch este jueves, en el marco de la causa que investiga el asalto sufrido hace una semana por el productor Mario Lafuente (40) en el campo de su propiedad. Los agentes de la DDI Las Flores, con acompañamiento de efectivos de la Comunal Rauch, allanaron dos domicilios por orden de la Justicia: uno de ellos fue en una vivienda del Barrio 60 Viviendas. El otro en una finca situada en un predio de la sección quintas. Las identidades de los moradores no trascendieron. Según fuentes de la investigación, ninguna de las armas utilizadas por los ladrones en el atraco -una pistola y dos escopetas- fueron encontradas durante los procedimientos. Se confirmó en tanto que se secuestraron algunas municiones de distintos calibres. Si bien no hubo detenidos, los investigadores secuestraron elemento de interés para la causa que se investiga, aunque no se pudo precisar la conexión de los sospechosos con el robo que se investiga. Cabe señalar que el miércoles pasado antes de la medianoche tres delincuentes armados -con una pistola y dos carabinas- sorprendieron a la víctima en el ingreso al predio rural denominado “Colonia Langueyú”, situado sobre la Ruta 50, en dirección a la ciudad de Ayacucho y a escasos kilómetros de la rotonda denominada de Di Candilo.

Fuente: La Nueva Verdad (Rauch)

