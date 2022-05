Alvarez, sub-secretario general Zona V de UPCN: “Le decimos a los médicos que venimos a sumar”

Ante el movimiento que se dio en el día de ayer con varias delegaciones presentes en el salón del Sindicato de Luz y Fuerza y a modo de campaña para las próximas elecciones en el mes de junio, conversamos con Héctor Álvarez referente zonal de UPCN que abarca a 10 ciudades.

«Contentos porque tuvimos un multitudinario acto de campaña, agradezco el trabajo de cada uno de los delegados y también del intendente Gelené que nos acompañó. Ayer jueves por tercera vez recibimos a los integrantes de la Comisión Directiva. Agradecemos al afiliado por su enorme confianza. Lo de ayer no fue simplemente un acto de campaña, fue un compromiso de seguir brindándole servicio al afiliado. Tenemos elecciones el 2 de junio donde se eligen los secretarios generales nacionales y provincia. Es lista única, estuvo abierto pero nadie más se presentó, en los hechos no hubo nada, -como nos decían ayer- el cuestionamiento es que alguno se perpetúa en el poder pero nadie se presenta a competir en las elecciones, lo mismo pasa tal vez a nivel local, tiene que ver con la construcción, tengo 10 ciudades a cargo y uno siempre busca generar espacios. Hace muchos años todos los secretarios eran de La Plata, hoy tenemos un secretario del interior y el resto sub secretarios, tiene que ver con sumar gente. Esa participación no va sólo en palabras sino en hechos..es más es un gremio participativo y que da espacios, por ejemplo hay un 50% de presencia de la mujer que es importantísimo…no hay distinción de sexo..la importancia de la zona hay dos compañeras que integran la Comisión Directiva, es una organización abierta para escuchar y ver el crecimiento gremial, político, es una estructura muy grande donde el que tiene ganas de trabajar lo puede hacer en diferentes áreas de la organización…Sobre la controversia del terreno ubicado asignado por el municipio, donde al pasar por el concejo, la oposición no estaba de acuerdo, expresó:

Se nos asignó el terreno de Sarmiento y Avellaneda, tiene que ver con la decisión política del gobierno local de darle el respaldo como así también del HCD porque tiene que ver con un servicio para el afiliado y la comunidad. En ese terreno se harán las oficinas del gremio y poli consultorios a través de un convenio con IOMA – UPCN donde se abren consultorios con atención gratuita, es un paso importante, parecía estéril esa discusión porque se hablaba de la salud de la gente, se discutía si veníamos a quitarle el trabajo a los médicos y no es así. Se aclaró que esto en una integración, siempre se busca la unión y no lo contrario, vamos a traer un servicio a los afiliados y a los que la están pasando mal, lo peor que puede pasar es que la gente no vaya al médico porque no tiene plata o no pueden comprar los medicamentos y eso es grave, el gremio no tiene dueño, somos administradores. Pasa por una responsabilidad y el compromiso cuando la gente lo necesita y hoy necesita que estemos, se construyó en La Plata una farmacia-mutual para bajar el costo de los medicamentos. Es la construcción colectiva de la organización que piensa en los demás. Lo que dejamos en claro a los médicos es que venimos a sumar a este proyecto, bienvenido sean si se suman. Está proyectada comenzar la obra en septiembre, serán seis consultorios, se verá los médicos que deseen sumarse, la posibilidad de traer especialidades que no hay en Las Flores y por supuesto la presencia de los profesionales de nuestra ciudad, estamos hablando mucho con el Círculo Médico local. Si preguntábamos por el Instituto se armaba un gran revuelo, fíjate que por un terreno hubo una gran discusión, pensamos que ese es el lugar. El instituto tiene su prestación que hoy lleva adelante como pueden, pasaron por momentos difíciles.

ENTREVISTA COMPLETA A HECTOR ALVAREZ

