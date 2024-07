Ana Rafeca, delegada de ATSA: «No podemos seguir en esta situación»

Tal cual lo anunciado, el gremio de los trabajadores de la salud que cumplen funciones en el Instituto Privado del Diagnóstico llevan adelante este viernes una medida de fuerza por 24 horas en reclamos de actualización de paritarias porque estamos cobrando el sueldo a mes de diciembre. En conferencia de prensa que se realizó en la vereda del inmueble ubicado en calle Harosteguy 324, Rafeca, acompañada por representantes de la CGT Regional Las Flores, afirmó que «Ya se viene fin de mes y no podemos seguir en esta situación porque todo ha incrementado». Consultada por la 91.5 sobre el mensaje de la dirección del Instituto, la delegada gremial sostuvo que «nos pidieron un tiempo. Se les dio enero y febrero. En marzo tuvimos una reunión donde nos dijeron que por el momento no se podían actualizar las paritarias. Ya estamos en julio y no podemos seguir dando más tiempo porque los aumentos que ellos (por la dirección del Instituto) tuvieron acá nosotros también los tuvimos en nuestras casas». Rafeca continuó diciendo que «se trató de dialogar gremio y ministerio de trabajo y ahora se llegó a esta medida. Los pagos están al día pero a sueldo diciembre sin actualización de paritarias. El aguinaldo lo cobramos días pasados pero sin actualización de paritarias». La delegada aclaró que «somos diez trabajadores bajo convenio y otros diez que son de la gerenciadora. La atención igual se está dando porque hoy, por ejemplo, hubo una atención en guardia de urgencia. También hay gente internada que hay que atender».

