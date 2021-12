Andrea Izzo Capella emprendedora: “Que la inspiración nos agarre trabajando”

Como flamante emprendedora, Andrea remarcó el nuevo proyecto de darle personería jurídica a la nueva ONG que esta a punto de comenzar. Luego del exitoso 1er. Congreso Virtual Ibero Latinoamericano de Diseño organizado por la Cámara Argentina de la Moda y que tuvo como sede nuestra ciudad con la coordinación de “Arte y Moda Las Flores” la Arq. Andrea Izzo Capella, coordinadora del evento, visitó este jueves la 91.5 en “El Periodístico” para hacer un balance de todo lo hecho este año. “El Congreso tuvo una enorme repercusión nacional e internacional. Fue algo fantástico”. La diseñadora dijo que “no nos quedamos quietos. Es algo natural en mí estar con proyectos nuevos, no estar quieta en la vida, ahora dándole más identidad y fuerza que nunca a “Mujeres Rurales”. Lo que estamos queriendo armar es la Asociación Civil y que sirva a la sociedad, buscar la personaría jurídica. El Congreso que hicimos fue muy bueno, con profesionales de todo el mundo con mucha enseñanza y formación. Ahí me di cuenta que tenemos mucho peso propio. Así estamos ahora armando la Asociación que tiene tres objetivos fundamentales, mostrar y visibilizar lo que está haciendo, unirnos para salir a la venta y mostrarnos al mundo, Las Flores tiene que ser un espacio de producción, no sólo para consumo interno. Hay un mercado increíble en todo el mundo. Y tener un espacio para capacitarnos creativamente. A veces los emprendedores no buscamos la plata para ver el desarrollo de los productos. Hay un salón donde podemos interactuar, para hacer cursos, muestras, talleres. San Martín 583 entre Irigoyen y Gral. Paz es el lugar elegido.

