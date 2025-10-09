Andrea Izzo Capella sobre «Las Flores Diseña 4»: «Queremos que sean dos jornadas a pura moda»

Se va acercando el gran evento «Las Flores Diseña» organizado por el Centro Cultural & Diseño «Mujeres Rurales». Este jueves hablamos con la reconocida diseñadora quien contó las últimas novedades de cara al fin de semana. «Estamos muy entusiasmados y deseando que todo salga como lo pensamos. El viernes por la tarde haremos la presentación de las postulantes a embajadora en el Almacén «El Bigüá» de la laguna y el sábado a las 21 horas en la sala del Teatro Español de nuestra ciudad el esperado desfile de modas a beneficio del Hogar de Adultos Mayores “Rogelio Peña” y por eso creemos que muchos nos acompañarán», dijo. «También habrá participación artística con Agustina Romero, Jazmín Cruz, Jony Civale, Ruth y los Tres, José Rodríguez Folk y sus Percuclases y el Ballet de La Tacuara. La venta de entradas se está realizando en la sala del Teatro Español en los horarios de 8 a 13 y de 18 a 20 horas».