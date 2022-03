Angel Pasarelli, titular de Remise 12-30: «No hay más servicio de noche porque no hay choferes, no hay gente»

El titular de la reconocida remisería local ubicada en pleno centro, visitó este viernes el programa «El Periodístico» con Ernesto Varela. Al detallar los motivos por los cuales se dejó de brindar el servicio nocturno -que coincidió con el inicio de la pandemia en 2020-, Pasarelli contó que «lamentablemente hoy no podemos contar con choferes que se quieran quedar de noche. No podemos lograr conformar el grupo humano que teníamos antes de la pandemia. Hemos pedido varias veces que necesitábamos personal a la noche y nada. Al mismo tiempo, creció el servicio particular, digamos. Y todos son conocidos míos, ex choferes. No estoy en contra de lo que hacen. Al contrario, háganlo. Pero ya está, la bronca pasó. Lo único que pedimos es que quienes trabajen que tengan todo en regla. Registro, VTV, habilitación como corresponde. Todo». Pasarelli dijo que «nosotros seguimos adelante, como podemos y sabemos. Tal vez no somos los mejores pero siempre estamos. Ese fue siempre nuestro dicho». El propietario de 12-30 recordó los inicios junto a su ex socio Carlos Colazo. «Durante 20 años estuvimos siempre, las 24 horas. Solíamos decir que la puerta de la agencia no tenía cerradura y la luz siempre estaba prendida. Siempre había gente. Y le dábamos una gran importancia a la noche. La noche es distinta, hay otra atmósfera. Fuimos de alguna manera los inventores de la noche con nuestro servicio». Pasareli también habló de lo económico. «Hoy por 10 cuadras se cobra un mínimo de 300 pesos. El cambio es tremendo. Aún así, para muchos no sirve y dejan la actividad. Y otra cosa, hay mucho asistencialismo». Sobre el fantasma del Covid-19 en aquel marzo del 2020, el empresario dijo que «nos dolió mucho cuando tuvimos que cerrar. Porque como te dije antes, siempre estuvimos. Cuando nos vinieron a cerrar desde la municipalidad estaban tan asustados que nos querían cerrar las 24 horas. Imaginate. No tuvieron nunca la magnitud de lo que cerraban, lo que significaba nuestro servicio. Y pongo un ejemplo: muchas veces, ante una emergencia, la gente nos llamaba primero a nosotros que a la ambulancia para que los lleváramos al Hospital».

