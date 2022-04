Aprobaron una nueva droga para un subtipo de cáncer de pulmón

Una nueva droga (tepotinib) para el tratamiento de un subtipo de cáncer de pulmón, que si bien no es muy frecuente cursa de manera agresiva y para el cual no había hasta el momento tratamiento, fue aprobada recientemente en la Argentina, según informó el laboratorio que la desarrolló. Se trata del cáncer de pulmón de células no pequeñas (Cpcnp) en estadio metastásico, con una alteración genética denominada alteración de omisión de METex141. La droga también puede ser administrada en aquellos pacientes que hayan recibido previamente agentes quimioterápicos, inmunoterapia o alguna de las llamadas terapias target. “La nueva droga integra la clase de las terapias dirigidas o terapias target, que focalizan su acción terapéutica en el proceso específico de proliferación del tumor, obteniendo muy buenos resultados y con una menor alteración de la calidad de vida de los pacientes”, afirmó durante la presentación Virginia Bluthgen, médica oncóloga y especialista en tumores torácicos, del staff de la Unidad de Tumores Torácicos del Servicio de Oncología del Hospital Alemán de Buenos Aires.

Fuente: Télam

