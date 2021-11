Aseguran que la producción de petróleo fue la más alta en 6 años

Según datos de la Secretaría de Energía de la Nación, la producción de crudo alcanzó los 541 mil barriles aproximados por día, números que no se obtenían desde octubre de 2015. Esta cifra es un 1,5% superior a la de septiembre y un 12% más respecto al mismo mes del año pasado. Se destaca también el crecimiento del petróleo no convencional. Durante octubre se produjo casi un 9% más que en septiembre, y un 61% más en comparación con octubre del 2020. La producción no convencional representa el 36% de la producción total. Cabe remarcar que la producción total de petróleo ya supera los valores pre pandemia en casi 3%, mientras que la producción de petróleo no convencional superó esos valores en un 56%.

Fuente: La Noticia 1

