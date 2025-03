Atlético Las Flores pide pista (Por Flavio Iacomini)

(foto gentileza «Pelota de Trapo») El rojinegro le ganó 2 a 1 a Juventud Deportiva en el CEF N° 6. Jorge Coria de penal convirtió el primer gol del partido. En el segundo tiempo igualó Alexis Franco e ilusionó a los albiverdes, pero a minutos del final el golazo de Santiago Gardella fue el del triunfo para el conjunto dirigido por Damián Cabral.

(Por Flavio Iacomini)

Lindo e interesante partido para los espectadores que se dieron cita en el estadio de la avenida San Martin ayer domingo 23 de Marzo.

Atlético, en un encuentro que en líneas generales terminó siendo parejo, logró sacar la diferencia en el final tras el remate de Santiago Gardella, El diez la clavó en el ángulo y dejó sin chances al arquero Maximiliano Cardarelli que a pesar de la estirada no llegó a desviar la pelota que terminó inflando la red.

Eso fue en el minuto 87 del segundo tiempo cuando todo parecía que terminaba en “tablas”.

Atlético, que había jugado mejor el primer tiempo, casi en el final de la primera mitad logró el primer gol. El juvenil Facundo Valdez, de buen partido, cometió infracción dentro del área y se fue expulsado al recibir la segunda amarilla del árbitro del Gran Buenos Aires Gabriel Ordoñe.

El delantero platense Jorge Coria definió bien fuerte hacia la derecha del arquero Cardarelli y puso el 1 a 0.

Deportiva no se achicó y en el segundo tiempo mostró su mejor versión. Los dirigidos por la dupla Luciano Borda-Diego Rodríguez, ensayaron algunas variantes y se mostraron sueltos al manejar la pelota y generaron un par de situaciones de riesgo que logró resolver bien el arquero Tomás Felice. No obstante, de tanto ir el cántaro a la fuente, llegó el gol del empate de Alexis Franco cumpliendo con la ley del ex al convertirle el delantero a su anterior club.

Atlético comenzó a presionar más arriba y en una buena jugada que se inició por la izquierda, la pelota le llegó a Santiago Gardella que desde la medialuna y de frente al arco sacó un remate formidable combado que terminó siendo el gol de la victoria de su equipo.

El próximo fin de semana, el equipo que dirigió Damián Cabral la tendrá difícil ante El Taladro que va por su recuperación.

Con buenos jugadores en su plantel y con ilusiones de pelear arriba porque ya está segundo en la tabla de posiciones, Atlético Las Flores ya empezó a pedir pista. El verde de Matías Delgado, seguro tratará de impedir que bien aterrice. El domingo, esto quedará develado.

Atlético: Tomás Felice, Juan Martín Dupoey, Pablo Colmeiro, Bautista Mazza, Enzo Fuchila, Juan Ignacio Ledesma, Nahuel García, Marcelo Jaime, Carlos López, Santiago Gardella, Jorge Coria. Relevos: Juan Guallán, Germán Giurlani, Laureano Maciel, Gabriel Hijano, Brian Juarez, Nahuel Ramos. D.T: Damián Cabral. Ayudante de Campo: José Giurisca.

Deportiva: Maximiliano Cardarelli, Fernando Carrera, Dylan Medrano, Mateo Caputo, Nahuel Acosta, Jeremías Cárdenas, Leonel Cabrera, Facundo Valdéz, Alexis Franco, Damián Petreigne, Nicolás Bertini. Relevos: Lucas Borda, Federico Quirós, Agustín Saurel, Nicolás Uruchua, Nahuel González, Lautaro Minoli. D.T: Luciano Borda-Diego Rodríguez, P.F: Sofía Levi.

Arbitro: Gabriel Ordoñe.

