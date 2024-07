Automovilismo: Emilio Serafini regresa este domingo al Turismo Pista

El piloto florense confirmó su retorno a la Clase Dos del Turismo Pista en la sexta fecha del calendario 2024 que tendrá lugar el próximo 21 de julio en el autódromo de Paraná. El bonaerense dejó pasar la competencia en San Jorge y vuelve a la divisional intermedia tras un trabajo exhaustivo sobre su Fiat Uno Way. Luego de hacer su debut en la cuarta contienda del año en Río Cuarto, Serafini decidió ausentarse en la cita santafesina y aprovechó el impasse para realizar distintas labores sobre su auto. Las tareas estuvieron apuntadas al control completo de las diferentes partes mecánicas y a mejorar la confiabilidad de los elementos después de lo que fue el paso por el autódromo cordobés. “Volvemos a la Clase Dos en la fecha de Paraná. La intención es seguir sumando kilómetros con el auto y ganando ritmo. La categoría es muy competitiva y no se puede dar ventaja, así que luego de la carrera en Río Cuarto nos pusimos a trabajar sobre el Fiat Uno Way. El objetivo fue lograr mayor confiabilidad, así que hicimos todo para eso. Vamos a Entre Ríos con la intención de mostrar una mejor cara y tener rendimiento que nos permite avanzar en el pelotón”, expresó Serafini en sus redes sociales.

About The Author