Avanza la ley de alcohol cero: «Queremos que se abra el debate y se trate en el Congreso», pidió Viviam Perrone

La fundadora de Madres del Dolor y madre de Kevin Sedano, Viviam Perrone, mantuvo una reunión con el Director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martinez Carignano, y con el presidente de la Comisión de Transporte, el diputado Jorge Rizzotti, para impulsar el proyecto de «Alcohol cero al volante» y lograr que la iniciativa se trate en el Congreso. «Se trata de un proyecto que ingresó al Congreso la Agencia de Seguridad Vial. Nosotros desde diciembre, que asumieron los nuevos diputados, estamos esperando que se terminen de nombrar a los presidentes de las comisiones para poder avanzar en distintas cuestiones, algo que recién se concretó la semana pasada», explicó Perrone a LaNoticia1.com. La activista recordó que «desde diciembre no había presidentes de la comisión de Transporte y de Legislación penal, por eso ni bien asumieron solicitamos una reunión con ellos». En ese contexto, recordó que «en total hay diez proyecto de alcohol cero que fueron presentados en el Congreso: «Estamos pidiendo a los legisladores que se abra el debate y los traten». Sobre la queja del sector gastronómico que rechaza el avance de la ley de alcohol cero, Perrone aclaró: «Esto no se trata de un proyecto de ley seca, sino un proyecto que dice que uno puede ir a un restaurante y comer con cerveza o vino, lo que no puede hacer después es conducir». Además, anticipó que en la comisión de Legislación Penal buscará impulsar la ‘ley Tahiel Kevin’. «Los hechos viales son la primera causa de muerte en los jóvenes; por eso es necesario una legislación clave», subrayó la madre de Kevin Sedano, el joven de 14 años que murió en 2002 luego de ser atropellado en Vicente López, por un auto que circulaba a alta velocidad conducido por Eduardo Sukiassian, quien escapó y apenas estuvo unos días detenido por el hecho.

Comparte esto: Twitter

Facebook

WhatsApp

Más

Imprimir

Telegram