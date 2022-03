Barrio 25 de Mayo: concejales de Adelante-Juntos solicitaron arreglos urgentes

Luego de una recorrida realizada el pasado fin de semana, concejales de la oposición manifestaron su preocupación por diversas problemáticas que les presentaron los vecinos de dicho barrio. En diálogo con la 91.5 la concejal Guillermina Gómez afirmó que «nos contaron que el servicio de recolección de residuos no pasa según el cronograma previsto. Y hay baldíos donde se arroja basura de todo tipo con los riesgos que ello implica. Presencia de roedores y mucha suciedad acumulada. También la plaza presenta algunos juegos deteriorados y en algunas columnas de alumbrado que a veces tienen su iluminación y a veces no, no tienen su tapa, su protección. Eso es peligroso por la cantidad de niños que juegan en ese espacio». La concejal añadió que «nuestra presencia en el barrio se debió a inquietudes de vecinos que nos pidieron que nos acerquemos para dialogar con ellos. Hay que acompañar al vecino siempre porque son ellos los que presentan su problemática y se debe estar atento a sus necesidades. Lo que hacemos es para sumar, no hay malas intenciones».

